¿Cuándo podría llegar el fenómeno de El Niño a Colombia? Probabilidad aumenta en estas fechas

Autoridades ambientales advirtieron esta mañana sobre el aumento de las temperaturas en distintas regiones de Colombia y el incremento en la probabilidad de que se configure un fenómeno de El Niño durante los próximos meses. Según el más reciente análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las condiciones climáticas registradas en mayo muestran temperaturas por encima de los promedios históricos y una reducción importante de las lluvias en varias zonas del territorio nacional.

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Las autoridades ambientales señalaron que el escenario actual podría agravar los riesgos de incendios forestales, afectar la disponibilidad de agua y generar presión sobre el sistema energético del país hacia finales de 2026. "Durante los primeros 13 días de mayo de 2026 se registraron condiciones significativamente más cálidas de lo habitual en distintas regiones del país, situación que coincide con una disminución de las precipitaciones y con un aumento importante en la probabilidad de desarrollo de condiciones tipo El Niño para los próximos meses.



Temperaturas récord en varias ciudades de Colombia

De acuerdo con el reporte entregado por el Ideam, durante los primeros días de mayo se registraron aumentos significativos en la temperatura máxima del aire en diferentes regiones del país. Algunas ciudades incluso alcanzaron valores cercanos o superiores a sus registros históricos. La región Caribe e Insular fue una de las más impactadas tras presentar "calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor, caracterizadas por aumentos sostenidos de la temperatura máxima por encima del promedio histórico".

En Valledupar se reportó una máxima de 38,4 grados Celsius, mientras que Santa Marta alcanzó los 37,2 grados. En San Andrés también se registraron temperaturas inusuales que superaron marcas históricas para la isla. En la región Andina, ciudades como Medellín y Bogotá presentaron jornadas consecutivas con temperaturas más altas de lo habitual. Barrancabermeja fue otro de los municipios donde se evidenció un incremento importante frente a los valores históricos registrados para esta época del año.



La situación también se extendió a otras zonas del país. En Quibdó, capital del Chocó, se registraron temperaturas superiores al promedio climatológico, mientras que municipios de la Orinoquía como Yopal y Puerto Carreño reportaron anomalías cercanas a los cuatro grados por encima de los niveles normales.



El incremento de las temperaturas y la reducción de las lluvias ya comenzaron a generar impactos en distintos territorios y uno de sus principales efectos ha sido el aumento de las alertas por incendios forestales. Según las cifras entregadas por las autoridades, entre el 1 y el 14 de mayo las alertas activas pasaron de siete a 90 en todo el país. Más de la mitad de esos reportes se concentran en la región Caribe, especialmente en departamentos como La Guajira y Magdalena.

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Las entidades explicaron que estas condiciones han "favorecido una mayor incidencia de radiación solar, disminución de humedad y deterioro progresivo de las condiciones ambientales en distintas regiones del país". Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) pidió a gobernaciones, alcaldías y organismos de emergencia activar medidas de prevención y reforzar los planes de contingencia para atender posibles emergencias durante los próximos meses.



Ideam advierte sobre lluvias por debajo de lo normal

El informe climático del Ideam para mayo de 2026 indica que "se prevé una mayor recurrencia de días secos y lluvias por debajo de los valores normales en amplios sectores del país". Las proyecciones muestran una mayor frecuencia de días secos en sectores de las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Además, las temperaturas seguirían por encima de los promedios históricos, especialmente en zonas de la costa Caribe, la Orinoquía y algunos valles interandinos.

La directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, señaló que desde marzo se viene registrando una disminución de las precipitaciones frente a los niveles normales para esta temporada, situación que podría intensificarse en el segundo semestre del año. "El Ideam advirtió que desde marzo de 2026 se registra una disminución sostenida de las precipitaciones frente a los promedios climatológicos en varias regiones del país, situación que podría intensificarse durante los próximos meses".



Probabilidad de fenómeno de El Niño subió al 82%

El Gobierno nacional también confirmó un aumento importante en la probabilidad de formación del fenómeno de El Niño. De acuerdo con el análisis técnico más reciente, la posibilidad de que este evento climático se consolide durante el trimestre mayo-junio-julio pasó del 62% al 82%. Las proyecciones climáticas internacionales indican que hacia finales de 2026 la probabilidad podría llegar al 96%, con una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte.

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Actualmente el océano Pacífico tropical "continúa bajo una condición ENOS-neutral; sin embargo, se evidencian señales oceánicas y atmosféricas asociadas a una transición hacia El Niño, entre ellas el aumento de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, el incremento del contenido de calor subsuperficial y el debilitamiento de los vientos alisios". Las autoridades señalaron que este posible fenómeno podría desarrollarse en un contexto climático ya afectado por varios meses de lluvias por debajo de lo normal, lo que aumentaría los impactos sobre el abastecimiento hídrico y la generación de energía.

"El llamado es a adoptar medidas desde ahora, activar los planes de contingencia y estar preparados ante sequías, posible desabastecimiento hídrico y presión sobre el sistema energético, particularmente hacia finales del año. Es indispensable ahorrar agua y energía e identificar las zonas con mayor riesgo de incendios forestales", indicó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co