Caso Yulixa Toloza: Venezuela revela detalles sobre los tres capturados por su presunta vinculación

Ya son cinco personas capturadas por su presunto vínculo con la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció en Bogotá tras hacerse un procedimiento estético. Las autoridades en Venezuela capturaron a tres de los ciudadanos que fueron solicitados por la justicia colombiana a través de la Policía Internacional (Interpol). Tras la detención, las autoridades del país vecino se pronunciaron.

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Las diligencias se dieron en los estados de Portuguesa y Aragua, después de que funcionarios de la Dirección del Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía emprendieran labores de investigación. En el municipio de Guanare fueron capturados un hombre y una mujer. Por otro lado, la Interpol detuvo a un ciudadano de 34 años que estaría involucrado en el caso y se encontraba en ese momento en Aragua.



El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz enfatizó que sobre los aprehendidos pesan cargos por “delitos graves”, entre los que destacan la desaparición forzada, el secuestro simple, la omisión de socorro oportuno y la alteración o destrucción de evidencias materiales destinadas a entorpecer el proceso investigativo primario.

Los detalles sobre la captura en Venezuela

El Ministerio señaló que los capturados se encontraban “evadidos de la acción judicial” de Colombia. Y es que las personas de origen venezolano han sido señaladas por las autoridades en Colombia como los propietarios y trabajadores del centro estético Beauty Láser L. M., cuya operación ilegal “derivó en la pérdida de la vida de la víctima”.



Las capturas se efectuaron en respuesta a una solicitud de la Oficina Central Nacional (OCN) de Bogotá, por su presunta implicación en los delitos de secuestro o detención ilegal, agresión o malos tratos, desaparición forzada y omisión de socorro.



De hecho, entre los detenidos figura el médico que realizó la operación a Yulixa Toloza, quien pagó más de 3 millones de pesos colombianos para que se le practicara una lipólisis con láser.



El estado de Yulixa Toloza cuando fue encontrada sin vida

Ariel Emilio Cortés, director del Instituto de Medicina Legal, habló en entrevista con Noticias Caracol y dijo que la mujer habría muerto de manera violenta. Cabe recordar que su cuerpo fue encontrado casi siete días después de su desaparición en una carretera entre Apulo y Anolaima, municipios de Cundinamarca.

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“Nosotros podemos suponer que puede ser por un tema de una embolia pulmonar, podría ser por un tema de un anestésico mal colocado o podría ser por un proceso anémico que produce un shock en la persona. Digamos que cuando se presente el informe de necropsia o de autopsia a la Fiscalía, se va a determinar la causa y la manera de muerte en este informe por parte del patólogo forense”, afirmó el funcionario sobre el caso.

María Paula Rodríguez Rozo

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