Daño en tubería deja sin agua a varios barrios de Suba: Acueducto adelanta reparaciones

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó a la comunidad que se encuentra adelantando trabajos de reparación tras un daño imprevisto registrado en una tubería ubicada en la Avenida Calle 153 con carrera 58, en la localidad de Suba.

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De La situación obligó a suspender el servicio de agua potable en varios sectores mientras se desarrollan las labores técnicas necesarias para restablecer el suministro.

De acuerdo con el reporte oficial, el daño se presentó en una tubería de 24 pulgadas correspondiente a la denominada “Línea de conducción estación de bombeo Suba”. Ante esta contingencia, operarios de la empresa se desplazaron al punto para atender la emergencia y ejecutar las reparaciones requeridas en el menor tiempo posible.



¿Cuáles son los barrios y sectores afectados?

La interrupción del servicio afecta a diferentes zonas de la localidad. Entre los sectores con suspensión se encuentran las áreas comprendidas entre:



Calle 119 a 158, entre carreras 83 y 91.

Calle 169 a 170, entre carreras 66 y 69.

Calle 127 a 170, entre carreras 72 y 80.

Calle 127 a 150, entre carreras 81 y 92.

Sector salida calle 153 con avenida Boyacá: desde calle 147 a 170, entre carrera 54 y carrera 76.

En cuanto a barrios específicos, la suspensión impacta a comunidades como Coquimbo, Provenza, Altos de Suba, Hunza, Los Arrayanes, Suba Pueblo, Salamanca, Calatalud, Lindaraja, Tuna Baja, La Palma, San Francisco, Qumram, Casablanca, Las Terrazas, Taberín, La Manuelita, Aguadita y Cami Suba, entre otros sectores residenciales e institucionales, incluida la Alcaldía Local de Suba y la Urbanización Casablanca.



Frente a esta situación, la entidad explicó que “fue necesario suspender el servicio de acueducto en algunos sectores de la localidad mientras se desarrollan las labores de reparación”. Asimismo, indicó que el equipo técnico trabaja de manera continua para solucionar la falla y avanzar en la normalización del servicio.



¿Cuándo se restablecerá el servicio?

Se espera que el servicio de agua quede completamente normalizado en las primeras horas de la noche, dependiendo del avance de las actividades en terreno.



Mientras tanto, la EAAB dispuso de carrotanques para abastecer a las comunidades afectadas. Estos podrán ser solicitados a través de la Línea 116 y los canales digitales de la entidad.

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Se dará prioridad en la atención a sectores institucionales como centros de salud, hogares geriátricos, fundaciones y comedores comunitarios, con el fin de mitigar el impacto de la suspensión en población vulnerable.

La empresa también reiteró su llamado a la ciudadanía para hacer un uso racional del agua durante el tiempo que dure la contingencia y agradeció la comprensión de los habitantes de Suba ante esta situación imprevista.

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Finalmente, el equipo técnico manifestó su compromiso de atender con rapidez este tipo de emergencias y garantizar la prestación del servicio, destacando que continuará informando sobre el avance de los trabajos y el proceso de normalización del suministro en los sectores afectados.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co