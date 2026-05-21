Movilidad en Bogotá EN VIVO hoy 21 de mayo: accidente de tránsito en Av. NQS y protestas en Cl 26

Las autoridades de Tránsito de Bogotá informaron que manifestantes mantienen bloqueada la intersección de la calle 26 con carrera 33, en el sentido oriente‑occidente, lo que está generando fectación en este sector, especialmente para aquellos usuarios de TransMilenio. Como vías alternas se recomienda tomar la avenida La Esperanza y la avenida Américas. En la zona, el Grupo Guía y agentes civiles adelantan labores para regular el tráfico y mitigar el impacto en la movilidad.



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5:49 p.m. | Sigue la congestión en la Av. Dorado con Cra 33

A esta hora, se mantiene la congestión vehicular en ambos sentidos de la calle 26 con carrera 33 debido a la protesta en el sector. Recuerde que como opciones de desvío se sugieren la avenida La Esperanza y la avenida Américas. En el punto, el Grupo Guía y agentes civiles continúan realizando labores para regular el flujo de vehículos y reducir el impacto en la movilidad.

#GestiónDelTráfico



[05:36 p.m.] #MovilidadAhora | Persiste la afectación vial, en ambos sentidos, de la Calle 26 con carrera 33, por manifestación.



⭕️Rutas alternas: Av. Esperanza y Av. Américas.



👮Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el corredor. https://t.co/suAaAMyKHV pic.twitter.com/UrI6Bppc3V — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 21, 2026

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5:37 p.m. | Accidente en Av. NQS con Cl 52

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, se presentó un siniestro vial en la localidad de Teusaquillo que involucra a un bus articulado, un automóvil y un motociclista. El hecho ocurre en la NQS con calle 52, en sentido norte-sur. Al lugar se dirigen unidades del Grupo Guía, agentes de Tránsito y una ambulancia para atender la situación.

🚨Siniestro múltiple en la NQS con calle 52 (N–S) entre bus articulado, automóvil y motociclista.



🌧️ Además, se presentan lluvias en varios sectores de la ciudad



👮 Grupo Guía, Agentes Civiles, unidades de tránsito y ambulancia atienden los puntos para mantener la movilidad y… pic.twitter.com/1C6v1lb8Th — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 21, 2026

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL