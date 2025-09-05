Abogado de Epa Colombia explica las consecuencias que habría tras hallazgo de celular en su celda

Un operativo en la Escuela de Carabineros de Bogotá por parte de la Policía Nacional terminó con la incautación de varios teléfonos celulares. En dicho lugar se encuentran recluidas Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, además de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, que está siendo investigada por el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta diligencia se desarrolló en las instalaciones del lugar luego de que las autoridades recibieran reporte sobre la realización de llamadas y comunicaciones no autorizadas.

Los hallazgos confirmaron la existencia de dispositivos electrónicos en una en un área donde su uso está estrictamente prohibido. Uno de estos dispositivos pertenecía a la creadora de contenido Daneidy Barrera y se abrió una indagación interna para poder esclarecer cómo se lograron ingresar estos equipos y a qué otros internos pertenecen los dispositivos.



Daneidy Barrera estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y luego trasladada a la Escuela de Carabineros luego de que se presentaran dificultades de convivencia y restricciones para recibir visitas y problemas con la alimentación.

Publicidad

Barrera Rojas fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por varios delitos cometidos durante el paro nacional de noviembre de 2019 en Bogotá. La influencer fue hallada culpable de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte colectivo u oficial y concierto para delinquir con fines terroristas.

Los hechos ocurrieron cuando Barrera vandalizó una estación de TransMilenio utilizando un martillo para destruir puertas de vidrio, validadores de tarjetas y otros equipos, mientras se grababa y difundía los videos en redes sociales.

Publicidad

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena, argumentando que sus acciones no solo afectaron bienes públicos, sino que también incitaron a otros a cometer actos similares. Además de la pena de prisión, se le impuso una multa equivalente a 493 salarios mínimos legales vigentes y se le prohibió ejercer como influencer o youtuber durante el tiempo de la condena. La decisión fue considerada inapelable por el alto tribunal.

Francisco Bernate, abogado de Epa Colombia, habló en *Blu Radio* sobre las implicaciones que tendrá el hallazgo del celular de Daneidy en la celda y dijo que esta “es una situación que eh conlleva una infracción de un reglamento penitenciario y que pues eventualmente puede tener naturalmente unas consecuencias”.



¿Epa Colombia volverá a El Buen Pastor?

Sobre la pregunta de si Daneidy podría ser sacada de la Escuela de Carabineros y llevada de nuevo a una cárcel como la de El Buen Pastor, el abogado de la creadora de contenido manifestó que “la respuesta es no. El traslado obedeció a unas solicitudes que se argumentaron ante el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y que el propio presidente de la República lo hizo y digamos que esas condiciones no han cambiado y el traslado no estaba sujeto a unas normas específicas. De manera que no es una posibilidad de que ella, o eventualmente otras personas porque también se habla de otras personas en esta misma situación, sean trasladadas a una penitenciaría ordinaria. Esa no es una posibilidad”.

Agregó el abogado que, “en segundo lugar, el régimen penitenciario y carcelario es muy preciso y es que en estos eventos la autoridad, en este caso la Policía, elabora lo que se llama un reporte, que es enviado al juez de ejecución de penas, en este caso la jueza tercera de ejecución de penas y medas de seguridad. ¿Y qué efecto tiene? Los reclusos de Colombia tienen una serie de prerrogativas a medida que van cumpliendo sus condenas: permisos de 72 horas, cuando hayan cumplido la tercera parte de la condena; y libertad condicional, cuando hayan cumplido las tres quintas partes de la condena. La norma es muy clara y señala que este tipo de permisos están sujetos al buen comportamiento dentro del establecimiento y este tipo de reportes son tomados por los jueces de Colombia como el eventos que no permiten hablar de ese buen comportamiento. Lo que desafortunadamente ocurre acá es que muy seguramente cuando (Epa Colombia) empiece a solicitar sus permisos van a ser negados. De manera que esa es la consecuencia”.



¿Epa Colombia podrá seguir viendo a su hija?

Finalmente, sobre si Daneidy Barrera podrá seguir viendo a su hija con normalidad tras el reporte de las autoridades en torno su celular encontrado, el abogado señaló que, “en un escenario de una penitenciaría normal, hablemos de El Buen Pastor, la Picota o La Modelo, eso podría conllevar, digamos, un internamiento especial, que es lo que se usa, por ejemplo, cuando se ven involucrados en riñas y este tipo de situaciones. En esas condiciones especiales, pues sí se le restringe el acceso a estas visitas en la medida en que ya no está en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario, sino en una estación de Policía donde los reglamentos en ese sentido no son tan precisos, no existen esas condiciones especiales. Esa no es una posibilidad. Continuará disfrutando de la visita de su familia o de quienes hoy en día tengan su representación. Eso no se va a ver impactado”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias