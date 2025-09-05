Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
ESMERALDA FERRER
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Abogado de Epa Colombia explica las consecuencias que habría tras hallazgo de celular en su celda

Abogado de Epa Colombia explica las consecuencias que habría tras hallazgo de celular en su celda

El representante legal de Daneidy Barrera Rojas también aclaró si la reclusa tendrá que volver a la cárcel de El Buen Pastor luego del operativo de la Policía donde se encontró el teléfono.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:59 a. m.
Comparta en:
Abogado de Epa Colombia explica las consecuencias que habría tras hallazgo de celular en su celda
Daneidy Barrera Rojas paga una condena de cinco años -
Noticias Caracol