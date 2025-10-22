En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así quedará la nueva Calle 13 tras megaproyecto de renovación: revelan imágenes y conceptos

Así quedará la nueva Calle 13 tras megaproyecto de renovación: revelan imágenes y conceptos

Este miércoles el distrito presentó el proyecto de renovación para la nueva Calle 13 con el que esperan completar en 7 tramos uno de los proyectos de movilidad más importantes del occidente de la ciudad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Así quedará la nueva Calle 13 tras proyecto de renovación: revelan imágenes y conceptos

Publicidad

Publicidad

Publicidad