Las graves amenazas que recibe mamá de Harold Aroca a través de Facebook: "Que nos callemos"

La mamá del joven de 16 años tuvo que abandonar su hogar en el barrio Los Laches por las constantes amenazas que pasaron de razones a mensajes directos en sus redes sociales.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 22 de oct, 2025
Mamá de Harold Aroca denuncia graves amenazas en su contra a través de Facebook: "Que nos callemos"
Diana Clavijo, mamá de Harold Aroca -
Blu Radio / Archivo

