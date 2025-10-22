Las graves amenazas que recibe mamá de Harold Aroca a través de Facebook: "Que nos callemos"

Toda una pesadilla vive Diana Carolina Clavijo, mamá de Harold Aroca, menor de 14 años asesinado en el barrio Los Laches, centro de Bogotá. Además del dolor por la pérdida de su hijo, la mujer aseguró que ha estado recibiendo amenazas en su contra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El 5 de agosto de 2025, Harold salió de su casa para jugar fútbol y desapareció. Cinco días después, su madre encontró su cuerpo con signos de tortura e impactos de bala. Junto al cadáver se halló una nota que decía: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”, lo que apunta a un posible ajuste de cuentas.

Un video de seguridad muestran el momento en que cinco hombres interceptaron al joven y lo tenía arrinconado. Investigaciones sugieren que Harold habría dicho que él había sido testigo de otro homicidio ocurrido días antes en la misma zona, lo que habría motivado la retaliación.



Dicho video, que la mamá de Harold calificó como “clave” en el programa Relatos al límite, muestra a "cinco jóvenes, uno de ellos tiene sujetado de la sudadera roja que viste Harold ese día y lo increpan, le hacen unos reclamos a Harold, al parecer uno de ellos en el video tiene arma de fuego".



"Búsquelo en el bosque": misterioso mensaje a mamá de Harold Aroca

La búsqueda de Harold Aroca se intensificó ante la desesperación de su madre, quien percibía una falta de acción por parte de la Policía. En redes sociales recibió un comentario anónimo que decía: "Búsquelo por el bosque". Pese a esta pista, según relató la madre del joven, un policía del CAI, identificado por el apellido Wilches, descartó la posibilidad argumentando: "si mi hijo estuviera allá, ya las aves de rapiña hubieran dado indicaciones". Finalmente, el 10 de agosto, Diana y varios familiares decidieron emprender la búsqueda en el bosque por cuenta propia.

Publicidad

La madre contó que, durante una marcha y velatón para exigir la aparición de Harold, varios vecinos le advirtieron: "no confíe en ese CAI, ese CAI trabaja para los de arriba". Luego confrontó al teniente coronel Luis Carlos Torres, quien mencionó la creación de "una mesa de diálogo entre esas dos bandas porque se están matando por el Tusi", pero, según indicó, no le proporcionó información sobre su hijo. Ante esto, Diana decidió actuar por su cuenta.



Las amenazas a papás de Harold Aroca

Diana y el padre de Harold han recibido amenazas, incluso un intento de emboscada contra él. La madre relató que fue seguida y acosada en el barrio Los Laches por personas que cree son los asesinos de su hijo. A pesar de todo, continúa firme en su exigencia de justicia: "Voy lenta pero segura y que ellos van a pagar lo que hicieron".



La última amenaza que se conoció fue en un chat en el que a Diana le dicen que no vuelva al barrio Los Laches porque la iban a asesinar. “Ya sabe cómo estamos. Deme la pata no más, siga viniendo a mi pedazo, ¿oyó? La pista es larga y en la pista nos veremos, ¿oyó? Usted pa’ mí es una (…) igual que su hijo”.

En conversación con Alerta Bogotá, Diana Clavijo señaló que se vio obligada a irse del barrio por las amenazas: “Las amenazas empezaron desde el entierro de mi hijo. Empezaron como mensajes, como ‘dígale a la mamá del baboso ese- porque siempre se han referido así a mi hijo- que se quede callada, que no nos boletee’ por el tema del video. Me decían como ‘usted sigue hablando y le vamos a mandar videos de cómo matamos a su hijo, de todo lo que le hicimos a su hijo’ y yo les decía que si los iban a enviar que los enviaran”.

Publicidad

La mamá de Harold Aroca denunció en el mes pasado “me llegaron a donde me estaba quedando. Nos tocó cambiarnos de localidad y nosotros fuimos a hacer un recorrido hace aproximadamente unos 20 días con un concejal a Los Laches. Las amenazas empezaron como razones y ya la semana pasada me están llegando directamente a mí por Facebook”.

Además de a ella, al papá de Harold también lo han amenazado: “A él es a quien más de que todo le han llegado las amenazas y el tema de que le van a enviar los videos de ‘cómo matamos a su baboso’., que no nos quieren volver a ver por allá, que nos tenemos que quedar callados y la semana pasada me escribieron a mí que donde me vean me matan”.

Finalmente, Diana indicó que “las amenazas me llegaron desde el Facebook de una persona que se llama Santiago Rodríguez. Son de Los Laches, de una banda que se llama Los Ranchos. Nosotros mirando ahí nos dimos cuenta que esa persona que nos envió las amenazas vive allá en Los Laches por el sector donde desaparecieron a mi hijo”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias