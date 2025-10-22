Capturan a hombre señalado de abusar de su hijo de 11 años en Bogotá junto a su pareja

Un escalofriante caso de presunto abuso sexual, con al parecer un familiar involucrado, ha sacudido al barrio Bosa San Pedro, en Bogotá. La Policía Nacional, en desarrollo de su estrategia “Seguros, cercanos y presentes”, logró la captura de un hombre de 40 años y una mujer de 35, señalados de cometer delitos sexuales en contra de un niño de tan solo 11 años.

El caso, que ya está en manos de la justicia, pone en evidencia una grave situación de vulneración de derechos al interior de una vivienda del sector. Según las investigaciones adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), el hombre detenido es, presuntamente, el padre de la víctima y, en compañía de su pareja sentimental, habría abusado del menor en repetidas ocasiones.

La crítica situación salió a la luz gracias a las sospechas y el cuidado de la madre del niño, pues el menor, quien llevaba cerca de dos años viviendo con su padre, comenzó a manifestar un profundo cuadro de depresión. Preocupada por el estado emocional de su hijo, la madre decidió acudir a una consulta con un profesional en psicología.



Fue precisamente durante las sesiones cuando el pequeño de solo 11 años, al parecer luego de relatar o dar indicios sobre su traumática experiencia, permitió al psicólogo dimensionar la gravedad de los hechos. El profesional, actuando con la debida diligencia y protegiendo el bienestar del menor, alertó de inmediato a las autoridades, lo que permitió activar las rutas de atención y protección necesarias para la víctima.



Señalados responsables fueron llevados a la cárcel por Abuso Agravado

Una vez materializadas las órdenes de captura, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras la audiencia de rigor, un juez de control de garantías demostró que existían méritos suficientes y dictó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos. Los hoy procesados ​​deberán responder por el grave delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

Un detalle que agrava la situación del capturado es que este ya registraba antecedentes judiciales, específicamente por el delito de violencia intrafamiliar, un indicio de un patrón de comportamiento violento. La Policía Nacional ha reiterado su absoluto compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia en Colombia, e hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que no guarden silencio. La denuncia oportuna es fundamental para frenar cualquier situación que ponga en riesgo los derechos y la integridad de los niños, niñas y adolescentes.



"El padre presentaba antecedentes por violencia en el contexto familiar. Se reitera y se recuerda a todos los padres de familia, docentes y cuidadores de nuestros niños, niñas y adolescentes que frente a cualquier síntoma, cualquier situación que se pueda presentar con nuestros menores, acudan a la Policía Nacional y a los diferentes profesionales para que podamos atender a nuestros niños, niñas y adolescentes. Situaciones como depresión, falta de confianza, estar muy distraídos frente al entorno social o familiar que se presente, pueden ser signos de alarma para determinar y generar espacio espacios de confianza que permitan contar qué lo pueda estar sucediendo a este menor. La Policía Nacional reitera nuestras diferentes líneas de atención, el 123, el 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y nuestros más cercanos para que acudan frente a cualquier situación", expuso el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.



¿Qué hacer si conoce o sospecha de casos de abuso infantil en Colombia?

En caso de conocer o sospechar de casos de abuso infantil en Colombia, debe hacer la correspondiente denuncia inmediatamente. Para esto cuenta con dos alternativas: a través de la línea de emergencias tradicional 123 o mediante el número 141 del que dispone el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF). A través de este último, todo adulto o menor de edad que necesite reportar una emergencia, hacer una denuncia o pedir orientación sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras situaciones que pongan en riesgo o incidan en la vida e integridad de un niño, niña o adolescente, cuenta con esta alternativa gratuita y disponible en todo el territorio nacional.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO