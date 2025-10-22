En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA / BOGOTÁ / Capturan a hombre señalado de abusar de su hijo de 11 años en Bogotá junto a su pareja

Capturan a hombre señalado de abusar de su hijo de 11 años en Bogotá junto a su pareja

El sujeto y su pareja sentimental, presuntamente, abusaban constantemente del infante. La madre del pequeño fue quien notó lo que ocurría al evidenciar en él evidentes síntomas de depresión.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 22 de oct, 2025
Noticias Caracol (12).jpg
Mientras avanza la investigación, ambas personas deberán permanecer privados de su libertad. -
Foto: Mebog

