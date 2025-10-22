Feria Virtual de Hacienda de Bogotá para ponerse al día con los impuestos: fechas y beneficios

La Secretaría de Hacienda de Bogotá se encuentra realizado la Feria Virtual dirigida a contribuyentes que tengan pendiente pagos de impuestos por los diferentes conceptos que existen en la ciudad. El evento se realiza desde el pasado 20 octubre y se extiende hasta el 24 del mismo mes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Cada aporte cuenta para seguir financiando obras, programas sociales y servicios que benefician a toda la ciudadanía", se lee en un comunicado de la entidad distrital. La Feria Virtual está "dirigida a contribuyentes morosos que deseen consultar el estado de sus deudas y normalizar su situación tributaria mediante el pago inmediato o la suscripción de una facilidad de pago, según su capacidad económica".

En días recientes, la Secretaría de Hacienda embargó a 12.238 contribuyentes que adeudan una cartera de $ 210 mil millones. “Hacemos un llamado a los contribuyentes que presentan mora en sus impuestos distritales para que aprovechen la Feria Virtual de Hacienda", aseguró Luis Fernando Granados, director de Cobro de la entidad.



El funcionario agregó que en la Feria Virtual se les permitirá normalizar sus obligaciones y, en algunos casos, levantar embargos. "Si no cuentan con la totalidad del dinero para pagar, pueden suscribir facilidades de pago de acuerdo con sus posibilidades económicas”, agregó Granados.

Publicidad

Lea: Hay más de 1 millón de morosos en impuestos predial y de vehículo en Bogotá: lanzan advertencia



¿Qué impuestos se pueden gestionar en la Feria Virtual de Hacienda de Bogotá?

Durante la Feria Virtual, los ciudadanos contarán con acompañamiento de agentes especializados para tener información precisa y ágil con el fin de cumplir sus obligaciones atrasadas. Los contribuyentes en mora encontrarán orientación sobre deudas relacionadas con:



Impuesto predial

Impuesto de vehículos

Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

ReteICA

¿Cómo participar en la Feria Virtual de Hacienda de Bogotá?

Las personas interesadas deben ingresar a la página oficial de la Secretaría de Hacienda y seguir los siguientes pasos:



Diligenciar el formulario con sus datos personales (nombre completo, tipo y número de documento, y correo electrónico). Conectarse desde un lugar tranquilo, con buena señal de internet. Se recomienda usar audífonos. No cerrar el navegador mientras espera el turno. Si se pierde conexión, pueden volver a ingresar con el mismo enlace. Una vez asignado el turno, pueden ingresar a la sala virtual con el nombre completo. Pueden elegir conectarse desde el navegador o a través de la aplicación Microsoft Teams. Debe esperar a ser trasladado a una sala individual para ser atendidos por un agente. Al finalizar, se le invitará a diligenciar una encuesta de satisfacción sobre el servicio recibido.

Según explicaron desde la Secretaría, estos espacios tendrán una atención continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. El jueves 23 de octubre a las 11:00 a. m. habrá una transmisión en vivo en la que explicaran varios detalles de la Feria Virtual y cómo ponerse al día con los impuestos. En la Oficina Virtual puede acceder en línea a sus impuestos distritales: realiza pagos, descarga facturas, presenta declaraciones, obtén certificados y más de tus transacciones tributarias.



Facilidades de pago de la Feria Virtual de Hacienda de Bogotá

La Secretaría de Hacienda permitirá que las personas que no cuenten con el dinero para cancelar la totalidad de la deuda podrán suscribir una facilidad de pago. "Siempre que la obligación presente un saldo igual o superior a $ 1.155.200, equivalente a 100 Unidades de Valor Básico (UVB) para 2025", aseguraron. Tenga en cuenta estas recomendaciones:



Si el plazo es menor a un año, no se requiere garantía.

Para los plazos de uno a cinco años, se debe ofrecer una garantía que respalde la obligación.

Con esta modalidad también es posible levantar embargos.

También se podrán realizar pagos parciales para disminuir progresivamente el saldo adeudado.

La Secretaría de Hacienda también ha dispuesto varias oficinas móviles de atención de impuestos en varias localidades, como Fontibón, Usaquén, Los Mártires y Usme.



🖱️Este jueves, 23 de octubre, conéctate a nuestro live, donde te contaremos qué debes hacer para ponerte al día con el pago de tus #ImpuestosBogotá en mora. pic.twitter.com/anrqgmS1Mw — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) October 22, 2025

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL