En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Feria Virtual de Hacienda de Bogotá para ponerse al día con los impuestos: fechas y beneficios

Feria Virtual de Hacienda de Bogotá para ponerse al día con los impuestos: fechas y beneficios

La Secretaría de Hacienda de Bogotá está llevando a cabo una Feria Virtual para permitir que los contribuyentes en mora pueden ponerse al día con los diferentes impuestos de la ciudad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Feria Virtual de Hacienda de Bogotá para ponerse al día con los impuestos: fechas y beneficios
La ayuda podrá servirle a muchos ciudadanos que no hayan pagado sus obligaciones.
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad