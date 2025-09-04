Publicidad

BOGOTÁ / Así son las celdas en Carabineros de Bogotá, cárcel donde se encuentra Epa Colombia

Así son las celdas en Carabineros de Bogotá, cárcel donde se encuentra Epa Colombia

En las imágenes reveladas por la Dirección de Carabineros se pueden ver celdas amobladas con equipos de sonido, televisores e incluso neveras.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 04, 2025 05:32 p. m.
Fotos: Dirección de Carabineros de Bogotá