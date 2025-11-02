Dueño de carro implicado en accidente en Avenida Mutis rompe el silencio: reveló quién conducía

El caso del accidente ocurrido el pasado 31 de octubre en la Avenida José Celestino Mutis (calle 63) con carrera 98, que dejó dos motociclistas muertos y tres personas heridas, tomó un nuevo rumbo tras la publicación de un comunicado firmado por Edwin Delgado y Camila Bermúdez, los ocupantes del automóvil involucrado. En el documento, divulgado el domingo 2 de noviembre, Delgado afirma que no era él quien conducía el vehículo al momento del siniestro y asegura que el responsable, según sus declaraciones, fue otro hombre.

La declaración surge luego de que se viralizaran videos grabados por testigos que mostraban a Delgado y Bermúdez en el lugar del accidente, visiblemente desorientados, mientras eran señalados por la comunidad como los presuntos responsables. Las imágenes, replicadas en redes sociales, provocaron una ola de críticas y especulaciones. Ante ello, Delgado decidió publicar un extenso relato en el que explica cómo ocurrió, según él, la secuencia de hechos desde la noche anterior al accidente.



Dueño de carro implicado en accidente en Avenida Mutis rompe el silencio

De acuerdo con su versión, todo comenzó el 30 de octubre, cuando él y su novia salieron a participar en una caravana de Halloween en su carro. Asegura que consumieron licor durante la noche y, por esa razón, optaron por no conducir de regreso a casa. "Aprovechamos y dijimos: 'Tomémonos algo', así que llamamos al señor Rubén Romero, que es quien me lava el carro y a más de uno le ha manejado el vehículo, él presta ese servicio de manejo de carros, taxis, es muy conocido", se lee en el comunicado.

Delgado afirma tener pruebas (videos y registros de cámaras) que demostrarían que Rubén los recogió en un bar alrededor de las 5:54 de la mañana. En las imágenes que han circulado, se observa efectivamente a una mujer subiendo al asiento del copiloto, a un hombre entrando en la parte trasera del carro y a un tercer individuo, con una chaqueta blanca con líneas rojas, tomando el volante.



"Me duele mencionarlo y exponerlo, pero lastimosamente me toca porque están poniendo mi cara, mi imagen. Dicen que yo soy el culpable, que yo soy el asesino y eso no es así", sostiene Delgado en el texto difundido a través de redes sociales.



"Él no estaba ebrio, no estaba con nosotros, él llegó y nos recogió, como se puede ver en todos los videos que están en las redes sociales. Sí, estábamos Camila y yo en estado de embriaguez, pero como pasajeros. Por esa misma razón, el señor Rubén Romero nos llevaba", agregó Delgado.



"Desperté cuando el carro ya se estaba volcando"

En su relato, Edwin sostiene que se quedó dormido en la parte trasera del automóvil y que despertó en el momento en que el carro perdió el control y comenzó a volcarse. Asegura que, tras el impacto, su primera reacción fue tratar de sacar a su novia, que había quedado atrapada entre los asientos delanteros.

"Como estaba roto el vidrio, logré sacarla por la izquierda, del lado del conductor y en ese momento pude percatarme que llegaba la comunidad, pienso yo que a ayudarnos, pero no fue así. Como se puede ver en los videos que hay en redes sociales, nos estaban era robando y fue cuando entró en mí poca lucidez y comencé a gritar que nos estaban robando. Después de sacar a Camila, pregunté por el conductor porque no lo veía y nadie me decía nada de él".

Según Delgado, en medio de la confusión no vio al conductor, y solo después comprendió que este había huido del sitio. También afirmó que, tras ser increpados por la comunidad, él y su pareja permanecieron en el lugar hasta la llegada de la Policía y los servicios de emergencia. "Camila y yo, como se puede ver, estábamos desorientados, borrachos, aún no sabíamos que lamentablemente ese accidente había cobrado la vida de dos personas y había herido a otras, yo en mi mente pensaba que el accidente nos ocurrió a nosotros, por eso dije que yo llamaría a la aseguradora, ya que pensé que nos habíamos volcado y el conductor huyó".



"Nunca intentamos escapar"

"Ya una vez la Policía llegó al sitio, llegó la ambulancia y estuvimos ahí, nunca nos fuimos, estuvimos en una ambulancia en toda la bomba. La Policía nos entrevistó, dimos nuestra versión de los hechos y estuvimos ahí hasta que nos trasladaron a la clínica Alcalá. Nunca intentamos escapar después de saber todo lo que aconteció, ni le pusimos trabas a la Policía. El que sí logró escapar fue el conductor. Veo comentarios donde dicen que yo compré a Policías que me dejaron escapar y eso no es así, ellos hicieron su trabajo, vieron las cámaras, tomaron nuestras declaraciones", indicó el hombre.

Delgado y Bermúdez aseguran que desde que se difundieron los videos del accidente han sido víctimas de amenazas e intimidaciones. En el documento anuncian que tomarán acciones legales por calumnia y daño moral contra las personas que los señalaron públicamente sin pruebas, incluyendo a la mujer que grabó uno de los videos más compartidos.

"Nuevamente, queremos dar de forma pública nuestras condolencias y pedir perdón a la familia de la pareja víctima de este fatal accidente. Lo sentimos nosotros más que nadie desde el fondo de nuestro corazón lamentamos esto, no queríamos que nada de esto ocurriera, por esa razón dejé que otra persona manejara el carro. De todo corazón, perdón".



Un video que podría ser clave

El video de la cámara de seguridad que muestra a los ocupantes del automóvil subiendo minutos antes del accidente se ha convertido en una de las principales piezas de la investigación. En la grabación, difundida ampliamente, se observa al tercer hombre, con chaqueta blanca y líneas rojas, en el asiento del conductor, lo que coincide con el relato de Delgado. Por el momento, las autoridades continúan avanzando en las investigaciones y el esclarecimiento de lo ocurrido.

