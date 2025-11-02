Revelan nuevo video y testimonio clave de golpiza a Jaime Esteban Moreno: "Luchó por su vida"

Sobre la calle 64 con carrera 14 fue donde Jaime Esteban Moreno Jaramillo recibió el primer golpe. Según el relato oficial en manos de las autoridades, fue allí donde se originó la disputa. El testigo —el amigo que acompañaba al joven— aseguró que un sujeto con su rostro pintado de rojo con negro, cuyo nombre es Juan Carlos Suárez Ortiz, lo golpeó por detrás. En la escena también se encontraban dos mujeres y otro hombre.

Jaime Esteban y su amigo intentaron huir por la calle 64, pero una cuadra después, sobre la carrera 15, los sujetos los volvieron a interceptar. Justo en ese punto vive Emperatriz Carreño, testigo clave de lo ocurrido. Desde su ventana vio lo que describe como una escena que no ha podido olvidar.

"Jaime Esteban está aquí, y está golpeándose con un muchacho de negro, no con el que tenía la cabeza pintada de rojo y estaba sin camisa, con otro muchacho de negro. Le da un golpe y Jaime Esteban cae y pierde el equilibrio. Cae contra la puerta y se pega aquí contra esto (señalando el borde de la puerta)", narró Emperatriz Carreño para Noticias Caracol.



Unos videos, conocidos en exclusiva por este medio, muestran los últimos momentos de Jaime Esteban. Tras los golpes, se ve cómo su amigo —de camiseta blanca— camina desesperado por esta misma esquina buscando ayuda. También aparece un reciclador, que pasaba con su carreta y se convirtió en otro testigo clave: fue quien corrió hasta el hospital de Chapinero, a solo dos cuadras, para pedir auxilio e informar a la Policía, de acuerdo con el relato de Carreño.



"Desde arriba estaba gritando, y el muchacho también que le estaba auxiliando, empezamos a llamar al tiempo (...) eso fue terrible, él se rompió la cabeza y era mucha sangre, mucha sangre caía de su boca… yo quiero que la familia sepa que estoy a su disposición, porque eso fue terrible (...) él luchó mucho por su vida, la verdad", añadió la testigo.

Los registros oficiales indican que la riña y los múltiples golpes que recibió Jaime Esteban ocurrieron hacia las 3:05 de la madrugada del 31 de octubre. A las 3:45, una patrulla de la Policía llegó al sitio. En las imágenes se observa a varios uniformados —incluso otra motocicleta de apoyo— cargando a Jaime Esteban, ya inconsciente, para trasladarlo en el mismo vehículo hasta el hospital de Chapinero, ante la urgencia del caso. Su amigo, el mismo que lo acompañó durante la agresión, también sube a la patrulla para no dejarlo solo.

Jaime Esteban falleció horas después debido a un paro cardiorrespiratorio derivado del trauma craneoencefálico que sufrió. Su familia lo recuerda como un joven apasionado por el ajedrez y por el estudio. El joven de 20 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes, deja un vacío en su familia y amigos. "Estuvo para mí en todo, a la hora que quisiéramos salir a comer, a cualquier cosa, él estuvo ahí. Fue la persona más leal que he tenido en mi vida y la que más me amó", indicó su hermano, David, para Noticias Caracol.

Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de más videos de seguridad, para buscar al otro implicado en los hechos. Según los testigos, vestía de negro y huyó del lugar tras la agresión. Por otro lado, la audiencia para seguir con la judicialización de Juan Carlos Suárez Ortiz está agendada para el 5 de noviembre en la mañana.

