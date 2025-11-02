¿Qué se sabe de segundo agresor que habría causado la muerte a estudiante de Los Andes tras golpiza?

Solo dos días han pasado desde que Jaime Moreno, un joven estudiante de pregrado de la Universidad de los Andes, fue atacado violentamente por varios sujetos al salir de una discoteca en Bogotá. De acuerdo con lo que se ha podido visualizar a través de diferentes cámaras de seguridad de la zona, el joven fue abordado por dos personas al salir de una fiesta de Halloween y posteriormente recibió una brutal golpiza que le ocasionó la muerte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos se presentaron en la madrugada del pasado viernes 31 de octubre. Tras recibir los golpes mortales, Moreno fue trasladado a un centro asistencial, donde se le diagnosticó un trauma craneoencefálico severo. Esto llevó a que el joven fuera remitido al Hospital Simón Bolívar de la capital del país, donde fue intervenido quirúrgicamente. Posteriormente fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico, donde, tras varias horas de luchar por su vida, se registró su deceso.

Por las circunstancias en las que se presentaron los hechos, la muerte de Moreno se hizo mediática y provocó una inmensa ola de indignación en el país. Ante esto, las autoridades iniciaron un proceso de investigación para dar con los responsables de tales actos.



Inicialmente fueron capturadas tres personas: dos mujeres y un hombre, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz. Este último, según las autoridades, es señalado de haber sido uno de los hombres que atacó brutalmente al joven universitario hasta causarle las heridas mortales, y ya fue debidamente judicializado.



El video que sería clave para dar con el segundo atacante

Sin embargo, a medida que avanza el esclarecimiento de los hechos, se han logrado obtener nuevos videos de cámaras de seguridad que registraron con precisión las circunstancias de lo ocurrido. En una reciente grabación a la que tuvo acceso el noticiero Citytv, se evidencia la escena del fuerte ataque: a Moreno se le ve siendo atacado por un hombre sin camiseta, quien le propinó varios golpes.



#ATENTOS. City TV compartió nuevo video sobre el caso de Jaime Esteban Moreno, donde se observa al 2do agresor, quien continúa prófugo. El sujeto llevaba una máscara negra de conejo y una camisa negra con una decoración azul al frente. Autoridades piden colaboración a ciudadanía. https://t.co/eEzDuJc0TU pic.twitter.com/tvOZZhFZD1 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2025

Publicidad

Posteriormente, las cámaras captan a un sujeto con una diadema de conejo a quien se le ve correr a lo largo de todo el callejón hasta llegar al punto en el que se encontraba Jaime, herido e intentando defenderse del primer agresor. Con una fuerte patada, el segundo implicado logra derribar al estudiante hoy fallecido y, desde ese momento, al parecer, Jaime queda tendido en el suelo visiblemente afectado, mientras ambos atacantes continúan golpeándolo.

El segundo implicado es mencionado en uno de los testimonios que tienen las autoridades actualmente. Según tal reporte, él acompañó durante todo el ataque al sujeto sin camiseta y con la cara pintada, y tan pronto ejecutó tal ataque mortal se regresó corriendo hacia un Oxxo cercano al punto del incidente. Por el momento, se desconoce la identidad de este segundo atacante, aunque las pistas y los registros de cámaras de seguridad ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL