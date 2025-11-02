En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Qué se sabe de segundo agresor que habría causado la muerte a estudiante de Los Andes tras golpiza?

¿Qué se sabe de segundo agresor que habría causado la muerte a estudiante de Los Andes tras golpiza?

La muerte violenta de Jaime Esteban Moreno tras salir de una fiesta de Halloween en Bogotá ha provocado indignación en el país. Aunque actualmente un señalado responsable se encuentra a disposición de las autoridades, testigos y cámaras de seguridad revelan que en el mortal ataque habría otro implicado. ¿De quién se trata?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de nov, 2025
Jaime Esteban Moreno
Según cámaras de seguridad del lugar, Moreno fue abordado por dos hombres; uno de ellos sigue en libertad.
Foto: redes sociales

