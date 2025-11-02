En vivo
BOGOTÁ / El presidente de la Corte Suprema habla de la toma del Palacio de Justicia hace 40 años

El presidente de la Corte Suprema habla de la toma del Palacio de Justicia hace 40 años

El magistrado Octavio Augusto Tejeiro hizo un recorrido, junto con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, por la sede de los altos tribunales. Recordó a los magistrados asesinados y habló sobre la necesidad de que se conozca la verdad y se reconozca a las víctimas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
El presidente de la Corte Suprema habla de la toma del Palacio de Justicia hace 40 años.
