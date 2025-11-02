El presidente de la Corte Suprema habla de la toma del Palacio de Justicia hace 40 años.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, un grupo de guerrilleros del M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, un episodio oscuro y lamentable que el país no olvida por la crueldad de la toma, pero también, por la crueldad de la retoma, que incluso provocó condenas contra la Nación y sentencias contra miembros de las Fuerzas Militares.

El hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Augusto Tejeiro, quien hace 40 años era un juez promiscuo municipal en el Meta, hizo un recorrido junto con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, a los Altos Tribunales, que hoy cuentan con un espacio de homenaje. El presidente de la Corte subrayó que este hecho fue un ataque no solo a la justicia y a quienes trabajaban en ella, sino que además "se lesionó al país, se atacó a la democracia, se atacó la paz, se atacó la concordia de Colombia".

Vea la entrevista completa a continuación:



