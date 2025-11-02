Ciudadano extranjero desapareció en el Cerro de Guadalupe, centro de Bogotá: esto se sabe

Sobre las 7:19 pm del sábado 1 de noviembre, las autoridades recibieron un reporte de la desaparición de un ciudadano estadounidense en los alrededores del Cerro de Guadalupe, en la localidad de la Candelaria, centro de Bogotá. Por el momento no se sabe en qué circunstancias se perdió su rastro.

"Al llamado, Bomberos Bogotá activó a las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Centro Histórico, con apoyo de los Equipos Especializados de forestales, Técnico de Rescate, de Aeronaves no Tripuladas, Central de comunicaciones y de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias", aseguró el cuerpo de Bomberos.

Durante la noche se realizó la búsqueda del ciudadano extranjero con bomberos, caninos y dones, y con apoyo de sobrevuelo del Halcón de la Policía. Este domingo continúa la búsqueda por parte de los uniformados y con ayuda de drones. Se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el sitio para atender la contingencia.



"Se sigue efectuando la búsqueda mediante el recorridos por ambos costados del río Arzobispo, por alrededores del cerro de Monserrate, sector Marraneras hacia Piedra Amarilla, desde la avenida Circunvalar y efectuando sobrevuelos con drones desde el km 6. Apoyan Ponalsar, Defensa Civil, Ejército Nacional y el Halcón de la Policía Nacional", indicó el último reporte de Bomberos, sobre las 2:20 de la tarde de este 2 de noviembre.



Noticia en desarrollo...