En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ASESINATO EN VÍA A GIRARDOT
CRIMEN ABUELOS EN SUBA
DAVID ACOSTA
PREMIOS ÓSCAR
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Se conoce video del crimen de funcionario del Acueducto de Bogotá en medio de intento de robo

Se conoce video del crimen de funcionario del Acueducto de Bogotá en medio de intento de robo

Néstor Harry Acosta Leal esperaba transporte en un paradero del Salitre cuando fue abordado por el delincuente que lo atacó a tiros al forcejear con él.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
Comparta en:
Se conoce video del crimen de funcionario del Acueducto de Bogotá en medio de intento de robo
Captura de pantalla/Foto suministrada

Se conoció el video de una cámara de seguridad que muestra cómo se produjo el asesinato Néstor Harry Acosta Leal, funcionario de la empresa de Acueducto de Bogotá, perpetrado el lunes 16 de marzo en el barrio Salitre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Este sería uno de varios videos que ya tiene en su poder el CTI de la Fiscalía General de la Nación para investigar el crimen del ciudadano que, inicialmente, se maneja como un intento de robo.

Asesino no usaba casco

En las imágenes se observaba a Néstor Harry Acosta esperando por transporte en un paradero del SITP de la carrera 69B con avenida Esperanza, sobre las dos de la tarde.

Últimas Noticias

  1. Esto dijo el alcalde Galán sobre crimen de funcionario del acueducto en Bogotá
    Foto suministrada/Colprensa
    BOGOTÁ

    Alcalde Galán reaccionó a crimen de funcionario del Acueducto en sector de Salitre, en Bogotá

  2. Accidente entre tractocamión y motociclista en la NQS, en Bogotá; reportan una persona muerta
    Reportan una persona muerta-
    Redes sociales
    BOGOTÁ

    Accidente entre tractocamión y motociclista en la NQS, en Bogotá: reportan una persona muerta

Una moto que había girado en la esquina empezó a retroceder y se quedó parqueada. Entretanto, un hombre, usando lo que parece ser un buzo blanco y sin casco, se acercó a la víctima y aparentemente intentó robarlo. En ese momento empezó el forcejeo entre el criminal y Acosta.

Finalmente, el funcionario del Acueducto cayó en el andén boca abajo, tras recibir los disparos de su agresor, quien corrió hacia la moto que se había estacionado en la esquina. Los dos criminales huyeron por la avenida Esperanza. (Lea también: Así ocurrió el homicidio del trabajador de Acueducto de Bogotá en Salitre: “Tres disparos”)

Publicidad

Néstor Harry Acosta quedó malherido en el asfalto y, según un testigo, después de 10 minutos falleció. Las autoridades llegaron después y ahora analizan videos y recogen testimonios para poder identificar a los responsables del trágico hecho.

Aunque preliminarmente se dice que el homicidio se produjo en un intento de robo, también se maneja otra hipótesis que llevaría a pensar que se tratara de un caso de sicariato en Bogotá.

Publicidad

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para la que trabajaba la víctima, expresó su rechazo por lo ocurrido con su empleado.

La compañía, a través de un comunicado, lo describió como “un ejemplar servidor y quien durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad. Es un momento triste para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y sus colaboradores, quienes en esta dolorosa circunstancia acompañan a la familia, amigos y allegados de Néstor Harry".

Asimismo, dijo que "brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos que enlutan el corazón de la Empresa".

Por su parte, Natasha Avendaño, gerente de la entidad, se pronunció “en nombre de los más de 3.500 empleados de la Empresa” y lamentó “profundamente el asesinato de nuestro compañero Néstor Harry Acosta, quien venía laborando en la Empresa desde hacía más de 20 años".

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Homicidios en Bogotá

Homicidios

Acueducto de Bogotá

Robos en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad