Se conoce video del crimen de funcionario del Acueducto de Bogotá en medio de intento de robo

Se conoció el video de una cámara de seguridad que muestra cómo se produjo el asesinato Néstor Harry Acosta Leal, funcionario de la empresa de Acueducto de Bogotá, perpetrado el lunes 16 de marzo en el barrio Salitre.

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Este sería uno de varios videos que ya tiene en su poder el CTI de la Fiscalía General de la Nación para investigar el crimen del ciudadano que, inicialmente, se maneja como un intento de robo.



Asesino no usaba casco

En las imágenes se observaba a Néstor Harry Acosta esperando por transporte en un paradero del SITP de la carrera 69B con avenida Esperanza, sobre las dos de la tarde.

Una moto que había girado en la esquina empezó a retroceder y se quedó parqueada. Entretanto, un hombre, usando lo que parece ser un buzo blanco y sin casco, se acercó a la víctima y aparentemente intentó robarlo. En ese momento empezó el forcejeo entre el criminal y Acosta.



Finalmente, el funcionario del Acueducto cayó en el andén boca abajo, tras recibir los disparos de su agresor, quien corrió hacia la moto que se había estacionado en la esquina. Los dos criminales huyeron por la avenida Esperanza. (Lea también: Así ocurrió el homicidio del trabajador de Acueducto de Bogotá en Salitre: “Tres disparos”)



#Bogotá | Se conocieron nuevos videos sobre la muerte de Néstor Acosta en la tarde de ayer en Salitre, por robarle un celular. Esto se sabe.



Siga la señal en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/MTL8TlbI5E — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 17, 2026

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Néstor Harry Acosta quedó malherido en el asfalto y, según un testigo, después de 10 minutos falleció. Las autoridades llegaron después y ahora analizan videos y recogen testimonios para poder identificar a los responsables del trágico hecho.

Aunque preliminarmente se dice que el homicidio se produjo en un intento de robo, también se maneja otra hipótesis que llevaría a pensar que se tratara de un caso de sicariato en Bogotá.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para la que trabajaba la víctima, expresó su rechazo por lo ocurrido con su empleado.

La compañía, a través de un comunicado, lo describió como “un ejemplar servidor y quien durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad. Es un momento triste para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y sus colaboradores, quienes en esta dolorosa circunstancia acompañan a la familia, amigos y allegados de Néstor Harry".

Asimismo, dijo que "brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos que enlutan el corazón de la Empresa".

Por su parte, Natasha Avendaño, gerente de la entidad, se pronunció “en nombre de los más de 3.500 empleados de la Empresa” y lamentó “profundamente el asesinato de nuestro compañero Néstor Harry Acosta, quien venía laborando en la Empresa desde hacía más de 20 años".

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