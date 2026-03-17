“Este país merece algo mejor”: Sobrino de funcionario del Acueducto asesinado tras intento de robo

En medio de velas encendidas y un ambiente cargado de dolor, familiares, amigos y ciudadanos se reunieron en el sector del Salitre para rendir homenaje a Néstor Harry Acosta Leal, funcionario del Acueducto de Bogotá asesinado en un intento de robo. Durante la velatón, Sebastián Pardo, sobrino de la víctima, hizo un llamado urgente a la sociedad colombiana frente a la violencia que cobra vidas a diario.



“Primero que todo quisiera darle las gracias a las personas que vinieron a celebrar la vida de mi tío, el cual era un gran hombre, un gran padre, un gran hermano, un gran esposo, una gran persona”, expresó el joven.

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El familiar aprovechó el espacio para enviar un mensaje contundente al país, cuestionando las consecuencias y repercusiones de los actos delictivos motivados por objetos de valor. “Quisiera hacer un llamado a los colombianos, porque tenemos que aprender el valor de la vida humana. Un celular, una bicicleta o un computador no le van a cambiar la vida a quien los roba, pero sí afectan la vida de cientos de personas, como pueden ver. La verdad es que este país se merece algo mejor”, expresó ante los medios y los asistentes que acompañaban el homenaje.



Un presunto intento de robo que terminó en tragedia

Las declaraciones se dan en un contexto marcado por la indignación ciudadana tras conocerse detalles del crimen. Néstor Harry Acosta Leal fue atacado el pasado 16 de marzo mientras esperaba transporte en un paradero del SITP, ubicado en la carrera 69B con avenida Esperanza, en el barrio Salitre. Según registros de cámaras de seguridad, el funcionario fue abordado por un hombre que, sin portar casco y vestido con un buzo blanco, intentó robarlo. En medio de un forcejeo, el agresor le disparó en varias ocasiones.

Las imágenes también muestran cómo una motocicleta que se encontraba en la esquina habría participado en el hecho, facilitando la huida del atacante, quien escapó junto a otro individuo por la avenida Esperanza. Testigos señalaron que Acosta quedó gravemente herido sobre el andén y que, pese a los intentos de auxilio, falleció minutos después.



Las autoridades, que ya cuentan con varios videos de seguridad, adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Aunque la principal hipótesis apunta a un intento de robo, no se descarta que el caso pueda estar relacionado con otras modalidades delictivas, como un posible sicariato.



Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá lamentó profundamente la muerte de su trabajador, a quien describió como un servidor ejemplar con más de 20 años de trayectoria. La entidad también manifestó su respaldo a la familia y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer el crimen.

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Mientras avanzan las investigaciones, el llamado del familiar resuena entre quienes presenciaron la velatón: una invitación a reflexionar sobre el valor de la vida en un país golpeado por la violencia. En medio del dolor, esperan que se haga justicia y permitan evitar que tragedias como esta se repitan.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co