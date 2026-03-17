¿Quién era el hombre que fue asesinado este 16 de marzo en el barrio Salitre de Bogotá?

Durante la tarde del 16 de marzo ocurrió un asesinato en el barrio El Salitre, en el occidente de Bogotá. La conmoción se apoderó de los ciudadanos al conocer este hecho, que en primera instancia fue calificado como sicariato. El caso fue tomado por el CTI, que reveló que la persona fallecida tenía entre 35 y 40 años. Más tarde se conoció a la víctima de este ataque que se suma a un hecho de inseguridad; era Néstor Harry Acosta Leal.



De acuerdo con los testimonios conocidos por Noticias Caracol, eran alrededor de las 3 de la tarde cuando Acosta estaba hablando por celular en una esquina que está entre la avenida Esperanza con carrera 69B. En ese preciso momento fue interceptado por los homicidas, que se movilizaban en una motocicleta y tenían la intención de arrebatarle su teléfono móvil. El cometido criminal rápidamente se complicó cuando Acosta empezó a forcejar con los ladrones. El fatídico desenlace ocurrió cuando le propinaron varios disparos que apagaron su vida.



¿Quién era Néstor Acosta? Este es su perfil

Néstor Harry Acosta era un trabajador dedicado al sector público; más de 20 años de su vida los dedicó a trabajar en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según documentos de la propia organización, Acosta estaba vinculado directamente con la Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos como profesional especializado. Este funcionario público poseía un título en pregrado de Economía en Comercio Exterior y una especialización en Control Interno.

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La EAAB lamentó el asesinato de Néstor Acosta y resaltó su trabajo y compromiso con la empresa. “Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia que afectan a nuestra ciudad y confiamos en que las autoridades avancen con celeridad para esclarecer lo ocurrido”.



A su vez, varios trabajadores de la empresa lamentaron el trágico deceso de su compañero de labores. El personal de Acueducto no solo manifestó su dolor, sino que recordó la personalidad y el legado que dejó Acosta entre sus colegas. “Gran persona y excelente profesional. Estamos con el alma arrugada y llena de tristeza”, dijo uno de ellos. “A ti, Nestor Harry, celebro tu vida aquí y en la dimensión a donde tu alma partió”, manifestó otra colega suya, que resaltó su respeto hacia los demás y su profesionalismo. “Gran colaborador, hombre decente, amable y con excepcional disposición permanente de servicio a sus compañeros”.



Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, también se pronunció sobre el caso: “En nombre de los más de 3.500 empleados de la Empresa lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero Néstor Harry Acosta, quien venía laborando en la Empresa desde hacía más de 20 años. A su familia y amigos, mi abrazo de solidaridad en estos difíciles momentos. Espero que prontamente las autoridades capturen y judicialicen a los delincuentes que arrebataron su vida”.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán manifestó que desde la Alcaldía Mayor seguirán apoyando la investigación para aclarar a la mayor brevedad lo sucedido y capturar a los delincuentes.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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