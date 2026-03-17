Alcalde Galán reaccionó a crimen de funcionario del Acueducto en sector de Salitre, en Bogotá

Néstor Harry Acosta Leal, quien trabajó por más de 20 años con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, perdió la vida a manos de un delincuente, al parecer, en medio de un robo registrado en la tarde del lunes 16 de marzo en el barrio Salitre, de Bogotá.

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Según el reporte oficial, la víctima aguardaba por transporte en la carrera 69B con avenida Esperanza cuando un sujeto lo abordó para quitarle el celular y en medio del forcejeo fue agredido fatalmente con un arma de fuego. (Lea también: Se conoce video del crimen de funcionario del Acueducto de Bogotá en medio de intento de robo)

El homicida escapó mientras que el funcionario del Acueducto, según un testigo, murió alrededor de 10 minutos después del ataque en el sitio, al que las autoridades llegaron luego.



Las palabras de Galán sobre el caso y la inseguridad en Bogotá

A través de sus redes sociales, el alcalde expresó sus condolencias por el asesinato de Néstor Harry Acosta “en hechos que están siendo investigados. A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad”.



Prometió que “desde la Alcaldía seguiremos apoyando la investigación para aclarar a la mayor brevedad lo sucedido y capturar a los delincuentes”.



Por otro lado, tras la rendición de cuentas de 2025 sobre Bogotá, el mandatario admitió que la capital “es una ciudad donde históricamente se han producido 150 mil hurtos al año, una cifra cercana a 500 al día”, y que “a pesar de los esfuerzos, a pesar de los avances, siguen ocurriendo hechos de violencia en Bogotá, hechos graves”.

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Y aunque sostuvo que los hurtos bajaron de más de 153 mil hurtos en 2023 a 120 mil en 2025, “siguen siendo muchísimos hurtos. De esos solamente hubo capturas en 6.300 casos y de esos, el 95% de las capturas fueron liberadas las personas”.

Señaló que casos como el del funcionario del Acueducto de Bogotá se dan “porque muchas veces no hubo violencia, entonces terminamos permitiendo como Estado una especie de carrera criminal donde un delincuente comete un delito menor, pero que afecta mucho a la ciudadanía, después comete uno más grave y después termina asesinando a una persona”. (Lea también: Así ocurrió el homicidio del trabajador de Acueducto de Bogotá en Salitre: “Tres disparos”)

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El alcalde de Bogotá lamentó “que una persona que se robe un celular termine realmente sancionada porque no hay capacidades, porque es un delito de menor cuantía, porque muchas veces no hubo violencia”.

"Estamos fallando como Estado porque alguien que comete un delito se captura, pero no se sanciona, no hay sanción efectiva, no hay cárcel", insistió, por lo que propuso “hacer reformas que permitan que esos delitos no queden en la impunidad como están quedando hoy día, que los delincuentes no salgan libres cuando cometen delitos graves ni violentos”.

Además, aseguró que en la ciudad “no tenemos las capacidades para ser lo eficaces que tenemos que ser. Bogotá es la ciudad en Colombia con el menor pie de fuerza de la Policía de todas las ciudades de Colombia, tenemos 9.000 policías menos de los que necesitaríamos, ese es el reto y hay que ser sinceros con eso”.

“Estamos en una bicicleta estática, necesitamos cambiar leyes para que los delincuentes paguen por los delitos”, reiteró, recordando lo que “le he dicho al presidente en privado y lo he hecho en público, que no es acertado romantizar a un delincuente, quien se roba un celular es una persona que amerita una sanción, puede que no sean varios años de cárcel, pero sí una sanción efectiva. (…) Me reuní con el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y él está de acuerdo en abrir la discusión”.

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El alcalde Galán, pese a la reducción en cifras de hurto, admitió nuevamente que "Bogotá tiene un problema de inseguridad, no voy a desconocer el problema de inseguridad”.

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