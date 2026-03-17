La apuñalaron en las piernas por robarle sus cosas: bailarina en Bogotá fue víctima de hurto

Una joven bailarina y estudiante fue víctima de un violento robo en el sur de Bogotá. En cuestión de segundos, unos criminales no solo la agredieron con un arma cortopunzante en su cuerpo, sino que le quitaron el fruto del trabajo honesto, que iba a invertir para cumplir un sueño más. Identificada como Luz Ángela Peña, esta universitaria derrama sus lágrimas ante la frustración de lo que le ocurrió y las consecuencias.



Peña es estudiante de la carrera de Ingeniería Topográfica de la Universidad Distrital y una bailarina profesional dedicada. Su sueño es representar por medio de coreografías a Colombia en escenarios de todo el mundo. Precisamente, su madre y ella estuvieron trabajando arduamente para que esa meta se hiciera realidad. Por medio de la venta de obleas, las mujeres recolectaron parte del dinero para que Luz Ángela pueda ir a una gira que hará en El Salvador, portando la bandera de su país en cada baile que hiciera.

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Este nuevo hecho de inseguridad ocurrió en el barrio Israelitas, en la localidad de Bosa. A pocos metros de su casa, Luz Ángela fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta. En una cámara del sector quedó grabado todo el atraco. El parrillero del vehículo descendió y la abordó para intimidarla. Ante la falta de respuesta por parte de la joven, el delincuente empieza a golpearla y luego la agrede con arma blanca en distintas partes de su cuerpo, al mismo tiempo, la insultaba. El agresor tumba con violencia a la joven para intentar sustraer sus pertenencias.



Este criminal, no contento con tener celular de su víctima y hasta la cédula, intentó ir por la maleta de la universitaria. Luz Ángela relata que en ese momento no pensó haber opuesto tanta resistencia, pero las imágenes muestran todo lo contrario: “Me aferraba a mi maleta; ahí tenía la parte de un dinero que me habían prestado para ir a la gira”, recuerda la víctima con voz quebrada después de perder todo el esfuerzo en un segundo.



Luz Ángela sobrevivió al ataque, pero ahora cojea mientras se recupera de las heridas. Y es que el agresor la apuñaló tres veces en sus piernas y una vez en sus manos. Hasta el momento, los criminales no han sido capturados por las autoridades. Mientras que esta joven guarda reposo para sanar, el sueño de representar en esa gira en El Salvador a Colombia permanece latente en su mente. Su objetivo es tener la posibilidad de poder ir con sus trajes y maquillajes, subir al escenario con toda la disposición y dejar todo de si en lo que es su pasión.

María Paula Rodríguez Rozo

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