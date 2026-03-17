Así ocurrió el homicidio del trabajador de Acueducto de Bogotá en Salitre: “Tres disparos”

En la tarde del 16 de marzo fue asesinado un hombre en el barrio Salitre, de Bogotá. El hecho tomó por sorpresa a habitantes y transeúntes de este sector en el occidente de la ciudad. El homicidio fue calificado como sicariato en un primer momento, pero conforme avanzaron las primeras pesquisas por parte de las autoridades, se pudo constatar que este ciudadano había sido víctima de la inseguridad que hay en la capital colombiana.



El hombre fue identificado como Néstor Harry Acosta Leal, un profesional especializado que había trabajado por más de 20 años con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía confirmaron que este hombre habría sido víctima de hurto. Los testigos de la escena también revivieron los momentos de terror que vivieron cuando ocurrió este ataque en la localidad de Fontibón.



Lo que dice el reporte oficial

De acuerdo con un informe preliminar conocido por Noticias Caracol, los investigadores establecieron que este hombre apenas había salido de su lugar de residencia hacia el paradero ubicado en la carrera 69B con avenida Esperanza para esperar el transporte público, como parte de su rutina diaria. Las circunstancias tomaron un giro drástico cuando lo aborda un sujeto que iba en sentido occidente-oriente e intenta quitarle el celular. Esto desató un forcejeo entre víctima y delincuente que tuvo un desenlace fatal: el ladrón le propinó varios disparos y huyó del lugar en una motocicleta con un cómplice.



Testigo revive los hechos

Un comerciante del sector fue testigo de la brutal escena que sembró el pánico entre los presentes: “Suenan alrededor de tres disparos. Al salir, veo al señor tirado en el suelo. Tenía una camiseta blanca y estaba completamente llena de sangre”. Este hombre añade que Acosta quedó con vida por solo unos instantes en el lugar, pero falleció aproximadamente 10 minutos después del ataque en el mismo sitio donde cayó malherido.



Poco a poco, en medio del estupor, la escena empezó a tener más gente alrededor. Unidades de la Policía y del CTI llegaron para practicar la diligencia respectiva. A su vez, varios compañeros del trabajo de Néstor llegaron al lugar. Entre los habitantes y comerciantes del Salitre quedó una sensación de temor y el sinsabor de ver cómo este nuevo caso de hurto terminó en tragedia. Y es que la comunidad relata que los robos ya son comunes en el sector. “Se ven casi a diario, pero sí es la primera vez que se lleva la vida de una persona”, dijo una comerciante a Noticias Caracol.

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María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

Con reportería de Mayra Tenorio*

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