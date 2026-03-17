Accidente entre tractocamión y motociclista en la NQS, en Bogotá; reportan una persona muerta

Un siniestro vial con consecuencias fatales se registró en la tarde de este martes en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, específicamente en la intersección de la NQS con calle 80, en sentido norte-sur. El hecho, que involucró a un tractocamión y un motociclista, genera una fuerte afectación a la movilidad en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, el accidente dejó como saldo la muerte del conductor de la motocicleta en el lugar de los hechos. Tras el impacto, unidades de criminalística fueron desplegadas en la zona para adelantar las labores de inspección técnica y levantamiento del cuerpo, lo que mantiene restringido el paso vehicular mientras se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes.

Por su parte, el sistema TransMilenio informó que, debido al accidente en la NQS con calle 80, la flota del componente TransMiZonal que circula por el sector se encuentra realizando desvíos por la calle 85 hacia el occidente. Sin embargo, el componente troncal del sistema opera con normalidad, sin interrupciones en el servicio.



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