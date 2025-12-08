En vivo
BOGOTÁ  / Pico y placa para Bogotá del 8 al 12 de diciembre: así será la movilidad y las multas vigentes

Pico y placa para Bogotá del 8 al 12 de diciembre: así será la movilidad y las multas vigentes

La semana del 8 al 12 de diciembre en Bogotá inicia con el pico y placa Regional debido al puente festivo, y retoma el pico y placa habitual, que rige de manera ininterrumpida de 6:00 a.m a 9:00 p.m.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Pico y placa en Bogotá
Colprensa

