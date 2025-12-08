Pico y placa para Bogotá del 8 al 12 de diciembre: así será la movilidad y las multas vigentes

Con el avance de diciembre, mes caracterizado por un incremento en la movilidad vehicular y la congestión vehicular en la capital, la Administración Distrital mantiene activa la medida de pico y placa para vehículos particulares, una estrategia esencial para la gestión efectiva del tráfico. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha establecido un calendario específico para la segunda semana del mes, del 8 al 12 de diciembre de 2025, la cual requiere especial atención de los conductores al incluir un día festivo. La aplicación de la restricción opera con base en la terminación de la placa y la paridad de la fecha.



Pico y placa en Bogotá del 8 al 12 de diciembre

El sistema de pico y placa en Bogotá opera dividiendo los vehículos particulares en dos categorías según el último dígito de su matrícula. La regla es que en los días impares pueden circular las placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en los días pares pueden transitar aquellas que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta restricción se aplica de lunes a viernes en un horario continuo que abarca gran parte del día, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Para la semana en cuestión, la rotación definida por la SDM es la siguiente:



Lunes festivo 8 de diciembre: por ser día festivo, no aplica la medida ordinaria de pico y placa dentro de la ciudad. En cambio, se activa el Pico y Placa Regional para regular el retorno de viajeros.

por ser día festivo, no aplica la medida ordinaria de dentro de la ciudad. En cambio, se activa el para regular el retorno de viajeros. Martes 9 de diciembre (Día Impar): pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

pueden circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 10 de diciembre (Día Par): se permite la movilidad a los vehículos cuyas matrículas culminan en 6, 7, 8, 9 y 0 .

se permite la a los vehículos cuyas matrículas culminan en . Jueves 11 de diciembre (Día Impar): la circulación está habilitada para las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

la circulación está habilitada para las placas terminadas en . Viernes 12 de diciembre (Día Par): podrán transitar libremente los vehículos con terminación 6, 7, 8, 9 y 0.

Los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre están exentos de la restricción de pico y placa.



Comparendos por incumplir con el pico y placa en Bogotá

La SDM advierte a los conductores sobre las serias consecuencias de incumplir la normativa, ya que la violación del pico y placa se clasifica como una infracción de tránsito. La sanción económica por esta falta, definida para el año 2025, asciende a $711.750. Además de la multa, la infracción conlleva la inmovilización del vehículo, lo que genera costos adicionales relacionados con la grúa y la estadía en los patios distritales.

A pesar de la restricción general, la SDM contempla ciertas exenciones para vehículos que cumplen con requisitos específicos y obtienen un registro y autorización previa. Estos beneficios están dirigidos principalmente a vehículos con tecnologías limpias, tales como los eléctricos o híbridos. También pueden solicitar exención aquellos destinados al transporte escolar, el traslado de personas con discapacidad, vehículos oficiales, de emergencia, o los que transportan insumos médicos.



Ante la complejidad de la movilidad en este periodo festivo, la SDM reitera la necesidad de que los ciudadanos consulten la rotación de placas y los canales oficiales, priorizando la planificación de sus desplazamientos para garantizar una circulación conforme a la ley y contribuir a la gestión efectiva del tráfico en la ciudad.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTRPO

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.