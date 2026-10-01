¡Atención, Bogotá y Mosquera! Plan piloto cambiará la movilidad en la calle 13 a partir de octubre

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que la calle 13 tendrá cambios importantes en su operación vial desde el lunes 5 de octubre, debido a un plan piloto que pondrán en marcha Bogotá, Mosquera y la Agencia Regional de Movilidad (ARM) para buscar alternativas a la congestión que se presenta en este corredor.

Por este corredor entran a la capital, en promedio, 14.391 vehículos durante la hora pico de la mañana, lo que representa una alta demanda del corredor. Los viajes entre Bogotá (específicamente hasta la calle 128) y Mosquera pueden tardar hasta una hora y media, según cálculos de la propia entidad.



La medida funcionará durante un mes, de lunes a viernes, entre las 5:30 de la mañana y las 9:30 de la mañana, precisamente en el horario de mayor demanda de vehículos que ingresan a Bogotá desde la Sabana Occidente.

¿Qué vías cambiarán de sentido?

Durante las cuatro horas de funcionamiento del piloto se modificará temporalmente el sentido de circulación de tres vías. Los conductores deberán tener en cuenta estos cambios:



Carrera 128: funcionará en sentido norte entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

funcionará en sentido norte entre la calle 13 y la avenida La Esperanza. Avenida La Esperanza: tendrá sentido oriente entre las carreras 128 y 103.

tendrá sentido oriente entre las carreras 128 y 103. Carrera 103: funcionará en sentido norte entre la avenida La Esperanza y la calle 26.

Estos cambios estarán vigentes de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m., durante el mes de prueba. El objetivo es crear una alternativa para quienes llegan desde el occidente y evitar que todo el flujo vehicular se concentre sobre la calle 13.

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¿Qué deben tener en cuenta quienes salen de Bogotá?

Los cambios no solo aplicarán para quienes ingresan a la capital. Durante el horario del piloto también habrá alternativas para los conductores que se dirijan hacia el occidente.

Una opción será tomar la avenida Ciudad de Cali y conectarse posteriormente con la calle 13. También podrán utilizar la carrera 100 y la calle 17 para conectar con la avenida Centenario o con la calle 13. La Secretaría Distrital de Movilidad instalará señalización y tendrá personal en diferentes puntos para orientar a los conductores.



Cambios en los retornos de Mosquera y Bogotá

Los conductores que se movilicen desde Mosquera hacia Bogotá por la transversal Primera también tendrán que modificar su recorrido. Durante el piloto ya no podrán utilizar el retorno de Italcol. En su lugar, deberán utilizar el retorno ubicado a la altura de la Secretaría de Movilidad de Mosquera.

En Bogotá también se modificará uno de los retornos de la zona: el de la carrera 137A será eliminado y se habilitará uno nuevo en la carrera 137C. Este último estará destinado exclusivamente a las rutas intermunicipales.

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¿Qué pasará con las rutas de TransMiZonal, o Sitp?

Los cambios también afectarán al transporte público. Durante el piloto, 14 rutas de TransMiZonal que se dirigen hacia el occidente modificarán el tramo final de sus recorridos. Por eso, los usuarios deberán revisar antes de viajar cómo quedará su ruta. La información actualizada estará disponible en TransMiApp.



¿Cómo se evaluará el piloto?

La medida tendrá una duración inicial de un mes. Durante ese periodo, los equipos técnicos analizarán variables como los tiempos de desplazamiento, las velocidades y el comportamiento del tráfico. Con esos datos se determinará el impacto de los cambios sobre la movilidad del occidente de Bogotá.



Además, agentes de tránsito, personal del Grupo Guía y funcionarios de las autoridades de tránsito estarán en diferentes puntos para acompañar la operación, orientar a los conductores y atender las situaciones que puedan presentarse. Por tratarse de un piloto, los cambios estarán sujetos a evaluación durante el periodo de implementación.

María Paula Rodríguez Rozo

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