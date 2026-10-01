En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
BRUCE MAC MASTER
CÁRCEL RENACER
PENSIONES EN COLOMBIA
CHRISTA PIKE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Viajeros abandonaron a sus perros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: piden revocar sus visas

Viajeros abandonaron a sus perros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: piden revocar sus visas

La pareja llegó desde Miami y dejó a los animales abandonados en la terminal aérea antes de seguir su viaje por avión hacia otra ciudad de Colombia.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 1 de oct, 2026
Comparta en:
Perros abandonados en EL Dorado
Perros abandonados en El Dorado
Antonio Hernández-Idpyba

El episodio de un nuevo abandono de mascotas ocurrido en la principal terminal aérea de Bogotá está causando indignación en la ciudadanía. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal denunció este 30 de septiembre este repudiable caso, que se reportó en el aeropuerto internacional El Dorado a finales de ese mes. El hecho va hasta tal punto que la entidad puso en tela de discusión la posibilidad de que se les quite la visa a las personas que dejaron a su suerte a estos dos seres sintientes.

El caso fue puesto en evidencia por el propio director del Idpyba, Antonio Hernández, quien hizo una solicitud abierta a la Embajada de los Estados Unidos para que tome cartas en el asunto. En su pronunciamiento oficial, Hernández relató que los perros estaban viajando con una pareja de colombianos que abordó un vuelo desde Miami hasta Bogotá. En el aeropuerto de la capital colombiana hicieron escala a otro avión que los llevó a la ciudad de Cali, pero para este viaje no llevaron a los dos animalitos, sino que los dejaron como si nada en El Dorado. “Estamos trabajando para que cada vez las personas entiendan más que los animales son seres sintientes”, aseguró.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Últimas Noticias

Video revela violento robo a conductor de vehículo de alta gama en el norte de Bogotá
BOGOTÁ

Video revela violento robo a conductor de vehículo de alta gama en el norte de Bogotá

Yinson Homero Cabezón Guatico
BOGOTÁ

Alerta en Bogotá por la desaparición de estudiante de la Universidad Externado: fue visto en el sur

¿Cómo fueron abandonados los dos perros en El Dorado? Esto se sabe

Hernández contó que, en el momento de pasar por el puesto del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), algo ocurrió con la documentación de los caninos. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué fue específicamente, ya está bajo investigación. “Este par de personajes decidieron dejar a sus animales tirados y seguir su viaje para Cali”, expresó. El director anticipó que ya los dos viajeros están plenamente identificados y que se iniciarán acciones de inspección por parte de la Policía, así como de la Fiscalía General de la Nación. “Esto realmente es absolutamente indignante (...) hay fallas que pueden ser delito y avanzaremos en eso”.

El director del Idpyba manifestó que “ojalá” se les revoque la visa a estos dos ciudadanos colombianos que dejaron abandonados a los caninos. “Sería maravilloso que les revocaran la visa como están haciendo con tanto mal ciudadano”, dijo públicamente Hernández en el video, donde etiquetó a la Embajada de los Estados Unidos.
María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia o una denuncia que contar?
Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co

Relacionados

Animales

Bogotá

IDPYBA

Publicidad

Publicidad

Publicidad