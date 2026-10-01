Viajeros abandonaron a sus perros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: piden revocar sus visas

El episodio de un nuevo abandono de mascotas ocurrido en la principal terminal aérea de Bogotá está causando indignación en la ciudadanía. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal denunció este 30 de septiembre este repudiable caso, que se reportó en el aeropuerto internacional El Dorado a finales de ese mes. El hecho va hasta tal punto que la entidad puso en tela de discusión la posibilidad de que se les quite la visa a las personas que dejaron a su suerte a estos dos seres sintientes.



El caso fue puesto en evidencia por el propio director del Idpyba, Antonio Hernández, quien hizo una solicitud abierta a la Embajada de los Estados Unidos para que tome cartas en el asunto. En su pronunciamiento oficial, Hernández relató que los perros estaban viajando con una pareja de colombianos que abordó un vuelo desde Miami hasta Bogotá. En el aeropuerto de la capital colombiana hicieron escala a otro avión que los llevó a la ciudad de Cali, pero para este viaje no llevaron a los dos animalitos, sino que los dejaron como si nada en El Dorado. “Estamos trabajando para que cada vez las personas entiendan más que los animales son seres sintientes”, aseguró.

Solicitud con respeto a la @USEmbassyBogota ya que este par de personas prefieren viaje a #miami que vida de sus animales, a quienes abandonaron en el aeropuerto @bogeldorado : sería maravilloso que les revocaran la visa como están haciendo con tanto mal ciudadano @AnimalesBOG pic.twitter.com/wEUEjUNaG7 — Antonio Hernández (@AHLLAMAS) September 30, 2026

Publicidad

¿Cómo fueron abandonados los dos perros en El Dorado? Esto se sabe

Hernández contó que, en el momento de pasar por el puesto del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), algo ocurrió con la documentación de los caninos. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué fue específicamente, ya está bajo investigación. “Este par de personajes decidieron dejar a sus animales tirados y seguir su viaje para Cali”, expresó. El director anticipó que ya los dos viajeros están plenamente identificados y que se iniciarán acciones de inspección por parte de la Policía, así como de la Fiscalía General de la Nación. “Esto realmente es absolutamente indignante (...) hay fallas que pueden ser delito y avanzaremos en eso”.



El director del Idpyba manifestó que “ojalá” se les revoque la visa a estos dos ciudadanos colombianos que dejaron abandonados a los caninos. “Sería maravilloso que les revocaran la visa como están haciendo con tanto mal ciudadano”, dijo públicamente Hernández en el video, donde etiquetó a la Embajada de los Estados Unidos.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co