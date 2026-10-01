Cayó auxiliar de enfermería investigado por abuso sexual a una paciente en Hospital El Tunal

Las autoridades capturaron en Bogotá a un hombre que se desempeñaba como auxiliar de enfermería y que es investigado por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual ocurrido al interior de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital El Tunal. El detenido es requerido por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir, luego de una investigación adelantada por organismos judiciales. La captura se realizó mediante orden judicial en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero, tras varias semanas de recopilación de información y análisis de los hechos denunciados. Según la información entregada por las autoridades, el procedimiento fue coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y unidades de investigación criminal.



Enfermero abusó de paciente en Unidad de Cuidados Intensivos

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido el pasado 25 de agosto dentro de una UCI donde permanecía hospitalizada la víctima. Las indagaciones señalan que la paciente se encontraba en una condición de vulnerabilidad debido a su estado de salud. Según los elementos recopilados durante el proceso, la mujer presentaba limitaciones de movilidad en uno de los costados de su cuerpo y no tenía capacidad para hablar ni para defenderse por sus propios medios. El hoy capturado habría tenido acceso directo a la paciente mientras cumplía labores relacionadas con su trabajo como auxiliar de enfermería.

Las autoridades sostienen que el investigado presuntamente se habría aprovechado de la condición de indefensión en la que se encontraba la mujer para cometer actos de carácter sexual durante un procedimiento de aseo. El caso quedó en manos de los organismos judiciales, que iniciaron la recolección de pruebas para establecer lo ocurrido dentro del centro médico. Como resultado de esas diligencias, los investigadores reunieron información que permitió solicitar una orden de captura contra el trabajador de la salud.

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"La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó mediante orden judicial a un hombre que se desempeñaba como auxiliar de enfermería, requerido por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. El procedimiento se realizó en la localidad de Chapinero, barrio Pardo Rubio, luego de labores investigativas de recolección de información adelantadas por la Policía Judicial. De acuerdo con la investigación, los hechos se habían presentado el pasado 25 de agosto cuando cuando el capturado presuntamente habría aprovechado el estado de indefensión de un paciente que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos y presentaba limitaciones para movilizarse, comunicarse y defenderse", informó el teniente coronel Oscar Florez, oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.



Durante el proceso también se estableció que el hombre llevaba aproximadamente cuatro años vinculado laboralmente al hospital donde ocurrieron los hechos. Además, habría trabajado durante otros dos años en instituciones médicas privadas antes de ingresar a ese centro asistencial. Las autoridades no informaron si existen otros reportes o denuncias relacionadas con el capturado y mantendrán abiertas las investigaciones mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.



Tras hacerse efectiva la orden judicial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por los señalamientos en su contra. Ahora será un juez quien determine su situación jurídica dentro del proceso. El caso ha generado atención debido a que los hechos investigados habrían ocurrido en un entorno hospitalario y, según las autoridades, contra una paciente que se encontraba en una condición que le impedía reaccionar o solicitar ayuda.

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Mientras avanza el proceso, la investigación busca establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Como ocurre en este tipo de casos, será la justicia la encargada de valorar las pruebas recopiladas y adoptar las decisiones de fondo frente al acusado. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que pueda afectar la integridad de las personas, especialmente cuando involucre a víctimas en condiciones de vulnerabilidad o imposibilidad de defensa. Entretanto, el proceso judicial continuará en las instancias correspondientes para esclarecer lo sucedido dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Tunal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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