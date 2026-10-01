¿Quiénes son los dos capturados por robo a un extranjero en la calle 100 de Bogotá? Nuevos detalles

Dos hombres fueron enviados a la cárcel luego de ser señalados de participar en el ataque contra un ciudadano extranjero ocurrido en el sector de la calle 100, en el norte de Bogotá. Los dos se movilizaban en una motocicleta que, según la información entregada por el alcalde, tenía placas falsas. Este elemento dio lugar a que también fueran vinculados a una investigación por falsedad marcaria.



El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que ambos fueron enviados a la cárcel por orden de un juez. Los dos fueron capturados el mismo día en que ocurrió el hecho, después de la reacción de personas que se encontraban en la zona y de integrantes de un esquema de seguridad que intervinieron tras el ataque. Los individuos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.

Fueron enviados a la cárcel

La situación judicial de los dos hombres tuvo un nuevo capítulo este jueves 1 de octubre. Un juez de la República ordenó enviarlos a prisión, luego de la audiencia correspondiente. Según Galán, los procesados tendrán que responder por hurto calificado y agravado y falsedad marcaria.

La decisión de enviarlos a un centro carcelario corresponde a una medida preventiva dentro del proceso judicial. Esto significa que ambos permanecen en calidad de procesados y que será la justicia la encargada de determinar, durante el proceso, si son responsables de los delitos que les atribuye la Fiscalía.

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Así fue la captura tras el ataque

El caso ocurrió en inmediaciones de la calle 100, donde los dos hombres habrían atacado al ciudadano extranjero para robarle. La reacción de personas que estaban en el sector, con apoyo de integrantes de un esquema de seguridad, permitió que los señalados fueran alcanzados y capturados poco después. Posteriormente fueron entregados a las autoridades para iniciar el proceso de judicialización. Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es la motocicleta en la que se movilizaban, pues habría sido utilizada durante el hecho y portaba placas falsas.

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¿Qué viene ahora para los procesados?

Con la decisión del juez, los dos hombres deberán permanecer privados de la libertad mientras continúa el proceso por los delitos que les fueron imputados. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la captura y la decisión judicial y afirmó que el Distrito continuará trabajando con la Policía y la Fiscalía para perseguir los hechos de violencia y hurto en Bogotá. “Estos criminales deben ser procesados con el máximo rigor por haber ejercido violencia extrema y poner en riesgo la vida de varios ciudadanos”, declaró.

Sin embargo, la responsabilidad penal de los dos hombres aún deberá ser determinada por la justicia en el desarrollo del proceso.

María Paula Rodríguez Rozo

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