Alerta en Bogotá por la desaparición de estudiante de la Universidad Externado: fue visto en el sur

Familiares, amigos y compañeros emitieron una solicitud de ayuda para dar con el paradero de Yinson Homero Cabezon Guatico, un joven indígena de 23 años que fue visto por última vez el martes 29 de septiembre de 2026, alrededor de las 7:00 a. m., en el barrio Gustavo Restrepo de Bogotá.



Yinson Homero es estudiante activo del programa de Economía de la Universidad Externado de Colombia e integra el Programa de Interacciones Multiculturales, perteneciente al pueblo indígena Wounan. Fue visto por última vez en este barrio de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de la capital.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona en Colombia?

Frente a mitos comunes, las autoridades recuerdan que no es necesario esperar un plazo de 24, 48 o 72 horas para reportar la desaparición de un ser querido; la denuncia debe interponerse de manera inmediata. Los canales y pasos habilitados en el país son:



Línea de emergencias 123: A través de la Policía Nacional se puede recibir la orientación inicial y canalizar el reporte de manera oportuna.

A través de la Policía Nacional se puede recibir la orientación inicial y canalizar el reporte de manera oportuna. Fiscalía General de la Nación (Línea 122): Es la entidad encargada de recibir las denuncias formales e iniciar las labores judiciales de investigación y búsqueda.

Es la entidad encargada de recibir las denuncias formales e iniciar las labores judiciales de investigación y búsqueda. Entidades de control y apoyo: Se puede acudir presencialmente a cualquier estación de Policía, oficinas de la Fiscalía, o bien alertar a instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital. En el caso de menores de edad, también se cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través de la línea 141.

Panorama de las desapariciones en Bogotá y Colombia

La preocupación por casos como el de Yinson Homero se enmarca en una compleja realidad de seguridad en la capital del país. De acuerdo con las cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La misma base de dato ya registra un total de 3.668 personas desaparecidas. De esta cifra, 1.326 aparecieron con vida, 119 fueron halladas muertas y 2.223 siguen sin ser encontradas.

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En Bogotá se reportan un promedio de cinco personas desaparecidas diariamente, evidenciando una problemática constante que afecta a diversos sectores poblacionales. (Le puede interesar: ¿Qué está pasando con las desapariciones de menores en Bogotá? Secretario de Seguridad responde)



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