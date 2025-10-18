En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Alcalde Galán presentó denuncia penal por ataques violentos con flechas en manifestación en Bogotá

Alcalde Galán presentó denuncia penal por ataques violentos con flechas en manifestación en Bogotá

El alcalde de Bogotá anunció nuevas acciones ante la Fiscalía General de la Nación, Organización de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo por las protestas de este viernes 17 de octubre, que calificó como "un intento organizado por intimidar a los bogotanos”.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 18 de oct, 2025
Alcalde Galán presentó denuncia penal por ataques violentos con flechas en manifestación en Bogotá
