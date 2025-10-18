Alcalde Galán presentó denuncia penal por ataques violentos con flechas en manifestación en Bogotá

En medio de una rueda de prensa, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre los hechos reportados la tarde de este viernes 17 de octubre en inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, sobre la avenida El Dorado. En medio de las protestas, según información oficial de las autoridades, quedaron heridos cuatro policías por ataques violentos con objetos contundentes, artefactos incendiarios y flechas contra los uniformados que intentaban mantener el orden.

En un segundo pronunciamiento, ante medios de comunicación, el mandatario local informó que este sábado 18 de octubre presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidores públicos público, entre otros, afirmando que "lo que vimos en Bogotá no fue protesta pacífica, fue un intento organizado por intimidar a los bogotanos”. Al respecto, solicitó al ente de investigación y acusación indagar quiénes fueron los "determinadores que llevaron a las acciones que buscaban intimidar", calificando los hechos como acciones "planeadas, coordinadas, deliberadas y muy bien organizadas".

