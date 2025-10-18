En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
POLICÍA NACIONAL
DISTURBIOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA - EE. UU.
BABY DEMONI
LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA SUB 20 VS FRANCIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Embajada de EE. UU. en Colombia habló de ataques violentos en sede de Bogotá: "Trabajando juntos"

Embajada de EE. UU. en Colombia habló de ataques violentos en sede de Bogotá: "Trabajando juntos"

La Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció tras los hechos violentos ocurridos frente a su sede en Bogotá y agradeció a la fuerza pública por proteger sus instalaciones. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Embajada de EE. UU. en Colombia habló de ataques violentos en sede de Bogotá
Embajada de EE. UU. en Colombia habló de ataques violentos en sede de Bogotá
COLPRENSA

Publicidad

Publicidad

Publicidad