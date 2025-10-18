Embajada de EE. UU. en Colombia habló de ataques violentos en sede de Bogotá: "Trabajando juntos"

La Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció este sábado 18 de octubre sobre los hechos de violencia registrados en las inmediaciones de su sede diplomática en Bogotá, luego de las protestas realizadas este viernes. En un breve mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X, la representación diplomática agradeció el trabajo de la fuerza pública que intervino durante los disturbios y reafirmó su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal ante los actos violentos registrados en las protestas de ayer frente a nuestra Embajada", expresó la embajada en su declaración que se dio luego de una jornada de enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la Policía Nacional, que dejaron como saldo cuatro uniformados lesionados por el impacto de flechas y otros objetos contundentes.



Al respecto de los heridos, la sede diplomática dijo: "Nuestros pensamientos están con los policías heridos y sus familias, les deseamos una pronta recuperación. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por la seguridad de nuestros pueblos”. De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, uno de los agentes ya fue dado de alta, mientras que los otros tres permanecen bajo observación médica en el Hospital Central de la Policía, ninguno con heridas de gravedad.



El pronunciamiento del presidente Petro tras disturbios

Las manifestaciones, convocadas por organizaciones sociales y comunidades indígenas que habían llegado días antes a la capital, comenzaron de manera pacífica, pero se tornaron violentas en el sector de la calle 26, frente a la Embajada de Estados Unidos. Hacia las 3:30 de la tarde del viernes, un grupo de personas encapuchadas atacó a los uniformados con artefactos incendiarios, arcos y flechas, según informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

El secretario Gustavo Quintero explicó que el grupo “llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática”.

El presidente Gustavo Petro también se refirió a los disturbios y señaló que había dado instrucciones específicas para garantizar la protección de la sede diplomática. “Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas. La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales”, escribió en X.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó los hechos como un “ataque organizado y premeditado” y anunció que dio la orden inmediata de usar la fuerza para retomar el control en la zona. “Lo sucedido hoy en Bogotá, en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos, fue un ataque organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque. Inmediatamente empezaron los ataques, ordené el uso de la fuerza por parte de la @policiabogota para retomar el orden. Lo haremos las veces que sea necesario para proteger a los bogotanos y resguardar su integridad y sus bienes”, indicó en un comunicado en X.

En un video publicado posteriormente, Galán reiteró su rechazo a los ataques y solicitó una investigación por parte de la Fiscalía. “Hoy un grupo de delincuentes, algunos de ellos encapuchados, de manera premeditada, planeada, evidentemente, se organizaron para atacar a la policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos con artefactos explosivos, incendiados, con flechas, con arcos. Rechazamos estos hechos. Inmediatamente le pedí a la policía que actuara, que por medio de la fuerza controlara la situación con tanquetas y con otras herramientas. Y lo haremos las veces que sea necesario”, afirmó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre los ataques. A través de sus redes oficiales, manifestó que lo ocurrido no puede considerarse una manifestación legítima, sino un acto criminal. “Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado. Los responsables materiales e intelectuales de estos delitos serán capturados”, señaló.

Durante los disturbios, otro punto de tensión se concentró frente a la Universidad Nacional de Colombia. La vicerrectoría de la sede Bogotá reportó que debido a la alta concentración de gases, se habilitó la entrada principal de la Hemeroteca para evacuar a niños, niñas y transeúntes afectados. “Debido a la concentración de gases y ante la afectación de niños y niñas y algunos transeúntes, se dispuso la apertura de la entrada principal de la Hemeroteca de la Universidad Nacional para la evacuación de las personas afectadas y así preservar el cuidado de la vida”, señaló el comunicado.

La institución explicó que el enfrentamiento entre manifestantes y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (UNDMO) se trasladó al parqueadero de la Hemeroteca, lo que obligó a evacuar el edificio. “Rechazamos que los y las manifestantes que pernoctan en la ciudad universitaria desarrollaran acciones violentas desde el campus. Pese a que su ingreso fue sin autorización, la directiva de la sede Bogotá brindó todas las garantías humanitarias”, añadió la universidad. La jornada dejó además afectaciones al sistema de transporte público. TransMilenio informó el cierre de siete estaciones sobre la avenida El Dorado, entre ellas Corferias, debido a los daños generados por los enfrentamientos. La medida impactó a más de 60.000 usuarios durante la hora pico de la tarde.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.