Pilas con condones que está usando: alerta por preservativos y potenciadores sexuales falsificados

¡Pilas! El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria crucial para proteger la salud sexual de los colombianos. Se trata de la comercialización ilegal de condones falsificados de la marca Today Mutual Sensation que están circulando en el país. De acuerdo con la entidad sanitario, este fraude representa un riesgo potencial grave para todos los consumidores, especialmente para el público joven.

El Invima señaló que cuando se trata de la salud sexual, la calidad no es un juego. Los condones falsificados no han pasado por ningún control de calidad, esterilidad ni pruebas de resistencia. Esto significa que su funcionalidad y protección están completamente comprometidas.

El uso de estos productos piratas puede tener consecuencias muy serias:



Embarazos no deseados. Incremento del riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH. Reacciones adversas en la piel o mucosas debido a que están fabricados con materiales no aprobados ni evaluados por el Invima.

¿Cómo diferenciar entre el original y el falsificado?

Para que no caiga en la “trampa”, el Invima señaló que es fundamental que sepa distinguir el producto auténtico del fraudulento. Una de las claves está en el empaque.



Por un lado, en el original, el diseño e impresión muestran un diseño limpio, logo y texto sobre fondo metalizado. Letras claras y legibles, sin errores de ortografía y con colores nítidos. En tanto, el falsificado muestra diferencias evidentes en la calidad y legibilidad de impresión. Los textos pueden estar desalineados o incompletos.

En la parte de instrucciones y advertencias, el reverso del original incluye instrucciones de uso completas y advertencias sanitarias. Mientras que, en los fraudulentos, los textos del reverso son más pequeños y no incluyen las instrucciones completas.



Otra de las indicaciones es revisar que el empaque tenga un único número de lote legible e indeleble, pues en los falsificados el empaque contiene dos números de lote distintos en el mismo sobre.

También debe fijarse en la fecha de fabricación y vencimiento, las cuales deben estar correctamente impresas. En algunas ocasiones, el

falso tiene dos fechas de vencimiento en el mismo sobre.

Condones falsificados. Invima

Otras recomendaciones del Invima

De acuerdo con la autoridad de vigilancia sanitario, si ha comprado o sospecha que tienes en condones falsificados, estas son las recomendaciones.



Suspenda de inmediato el uso del producto.

Verifique siempre que los condones cuenten con registro sanitario vigente, consultando la página web oficial del Invima: www.invima.gov.co.

Evite comprar o utilizar cualquier condón que muestre irregularidades en el empaque, errores ortográficos o un número de registro sanitario incorrecto.

Reporte cualquier sospecha o incidente al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima: https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/.

Denuncie los lugares donde vea la venta de estos condones falsificados.

Alerta sobre potenciadores sexuales

El Invima viene reiterando la alerta sanitaria sobre los suplementos dietarios que son promocionados como potenciadores sexuales, y que el Invima ordenó retiro del mercado. Se tata de X-Bull, Vifer Max, Vitafer-L y Vitafer-L Gold, comercializados como suplementos dietarios. Estas acciones se derivan de las Alertas Sanitarias No. 290 y 293 de 2025, en las que se evidencian irregularidades que representan riesgos para la salud pública.

En el caso de X-Bull se identificó la presencia de tadalafilo, una sustancia farmacológica no declarada. Por su parte, Vitafer-L fue objeto de falsificación y su registro sanitario fue cancelado voluntariamente por el titular. El Invima alertó sobre la comercialización de productos fraudulentos en los que se detectó la presencia de sildenafilo, vardenafilo y tadalafilo, ingredientes activos de medicamentos de prescripción médica, no declarados en el etiquetado.

