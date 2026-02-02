En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
REUNIÓN PETRO-TRUMP
GRAMMY 2026
LIAM CONEJO
HOMBRE MARLBORO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¡Pilas! La estación temporal Calle 57 cerrará en fines de semana por obras del Metro

¡Pilas! La estación temporal Calle 57 cerrará en fines de semana por obras del Metro

Desde el 3 de febrero, la estación temporal Calle 57 cerrará en horarios nocturnos y fines de semana para avanzar en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Estación temporal Calle 57 cerrará en fines de semana por obras del Metro
Tren del Metro de Bogotá -
Carlos Fernando Galán

Hasta el 31 de diciembre, las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá registraron un avance del 70,72 %, según cifras oficiales. En este marco de progreso, la estación temporal Calle 57 cerrará a partir del martes 3 de febrero para permitir la construcción de las estructuras que conformarán el viaducto de la nueva línea.

El cierre se realizará pensando en la seguridad de los usuarios y tendrá un horario específico, de lunes a viernes entre 11:00 p.m. y 4:30 a.m., y durante los fines de semana desde las 10:00 p.m. del viernes hasta las 4:30 a.m. del lunes. Durante este periodo, quienes habitualmente utilizan la estación Calle 57 podrán acceder al servicio en las estaciones temporales Marly y Flores, garantizando la continuidad del transporte público en la troncal Caracas Centro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

A pesar del cierre de la estación temporal, los cruces peatonales de los accesos norte y sur permanecerán habilitados, permitiendo el tránsito seguro de la ciudadanía. Además, los usuarios podrán resolver dudas o recibir orientación sobre el desarrollo de las obras a través de los canales oficiales de la Empresa Metro de Bogotá (EMB): la oficina de atención al ciudadano ubicada en Calle 72 No. 10-34, local 147, centro comercial Avenida Chile, el teléfono 6016478710, o el correo electrónico socialtramo6@metro1.com.co.

Últimas Noticias

  1. Natalia Jiménez rompe en llanto al cantar 'Pedazos', la canción que compartía con Yeison Jiménez
    Redes sociales
    BOGOTÁ

    Natalia Jiménez rompe en llanto al cantar 'Pedazos', la canción que compartía con Yeison Jiménez

  2. Protesta de taxistas genera bloqueos intermitentes en la calle 26 y afecta rutas de TransMilenio en Bogotá
    X: @BogotaTransito
    BOGOTÁ

    Movilidad en Bogotá EN VIVO 2 de febrero: protesta de taxistas genera bloqueos en avenida El Dorado

La estación temporal Calle 57 inició operaciones el sábado 16 de agosto del año pasado, como parte de las medidas para garantizar la movilidad mientras avanzan las obras de la Línea 1. En este nuevo espacio, los usuarios contaban con los 16 mismos servicios de la estación original, incluyendo trayectos como las de las rutas fácil 6 y 8, A61, C15, H15, D24, H75, F61, B23, J24, B74, J74, B75 y K23.

Según la gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, la apertura de la estación temporal permitió mantener el servicio de transporte público mientras avanzaban las obras del Metro, y resaltó que:
“Gracias al esfuerzo y comprensión de nuestra comunidad usuaria y al trabajo de nuestro equipo buscamos mejorar la experiencia de viaje de todos para un transporte público de calidad”.

Desde EMB se ha insistido en que la ciudadanía planee sus viajes y consulte los horarios, días de operación y puntos de parada de las rutas disponibles. Para ello, los usuarios pueden utilizar la página web de TransMilenio, la TransMiApp o suscribirse al canal de WhatsApp de la entidad, lo que permite recibir información en tiempo real y mantener la tarjeta tullave recargada para acceder al servicio de manera eficiente.

Publicidad

El cierre de la estación temporal Calle 57 forma parte de las actividades programadas para continuar con la construcción de la Línea 1, un proyecto que busca mejorar la movilidad en Bogotá y que representa un paso significativo hacia la materialización del Metro de la ciudad, uno de los compromisos más importantes del alcalde Carlos Fernando Galán.

La Empresa Metro de Bogotá asegura que todas las medidas se implementan con el objetivo de minimizar el impacto en la ciudadanía, la movilidad y garantizar la continuidad del servicio durante el avance de las obras.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Metro de Bogotá

Transmilenio

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad