¡Pilas! La estación temporal Calle 57 cerrará en fines de semana por obras del Metro

Hasta el 31 de diciembre, las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá registraron un avance del 70,72 %, según cifras oficiales. En este marco de progreso, la estación temporal Calle 57 cerrará a partir del martes 3 de febrero para permitir la construcción de las estructuras que conformarán el viaducto de la nueva línea.



El cierre se realizará pensando en la seguridad de los usuarios y tendrá un horario específico, de lunes a viernes entre 11:00 p.m. y 4:30 a.m., y durante los fines de semana desde las 10:00 p.m. del viernes hasta las 4:30 a.m. del lunes. Durante este periodo, quienes habitualmente utilizan la estación Calle 57 podrán acceder al servicio en las estaciones temporales Marly y Flores, garantizando la continuidad del transporte público en la troncal Caracas Centro.

A pesar del cierre de la estación temporal, los cruces peatonales de los accesos norte y sur permanecerán habilitados, permitiendo el tránsito seguro de la ciudadanía. Además, los usuarios podrán resolver dudas o recibir orientación sobre el desarrollo de las obras a través de los canales oficiales de la Empresa Metro de Bogotá (EMB): la oficina de atención al ciudadano ubicada en Calle 72 No. 10-34, local 147, centro comercial Avenida Chile, el teléfono 6016478710, o el correo electrónico socialtramo6@metro1.com.co.

La estación temporal Calle 57 inició operaciones el sábado 16 de agosto del año pasado, como parte de las medidas para garantizar la movilidad mientras avanzan las obras de la Línea 1. En este nuevo espacio, los usuarios contaban con los 16 mismos servicios de la estación original, incluyendo trayectos como las de las rutas fácil 6 y 8, A61, C15, H15, D24, H75, F61, B23, J24, B74, J74, B75 y K23.



Según la gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, la apertura de la estación temporal permitió mantener el servicio de transporte público mientras avanzaban las obras del Metro, y resaltó que:

“Gracias al esfuerzo y comprensión de nuestra comunidad usuaria y al trabajo de nuestro equipo buscamos mejorar la experiencia de viaje de todos para un transporte público de calidad”.



Desde EMB se ha insistido en que la ciudadanía planee sus viajes y consulte los horarios, días de operación y puntos de parada de las rutas disponibles. Para ello, los usuarios pueden utilizar la página web de TransMilenio, la TransMiApp o suscribirse al canal de WhatsApp de la entidad, lo que permite recibir información en tiempo real y mantener la tarjeta tullave recargada para acceder al servicio de manera eficiente.

El cierre de la estación temporal Calle 57 forma parte de las actividades programadas para continuar con la construcción de la Línea 1, un proyecto que busca mejorar la movilidad en Bogotá y que representa un paso significativo hacia la materialización del Metro de la ciudad, uno de los compromisos más importantes del alcalde Carlos Fernando Galán.

La Empresa Metro de Bogotá asegura que todas las medidas se implementan con el objetivo de minimizar el impacto en la ciudadanía, la movilidad y garantizar la continuidad del servicio durante el avance de las obras.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co