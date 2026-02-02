Natalia Jiménez rompe en llanto al cantar 'Pedazos', la canción que compartía con Yeison Jiménez

La cantante española Natalia Jiménez protagonizó uno de los momentos más conmovedores del homenaje a Yeison Jiménez en el estadios El Campín en Bogotá. Entre lágrimas, recordó al artista colombiano y confesó ante miles de asistentes que nunca imaginó interpretar sola 'Pedazos', la canción que habían grabado juntos

El Campín abrió sus puertas para rendir homenaje a Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta ocurrido en Boyacá. El evento, titulado Mi Promesa 2.0, mantuvo el concepto artístico que el propio cantante había diseñado para su gira y se convirtió en una despedida multitudinaria organizada en torno a su legado musical.

Desde las primeras horas de la tarde, miles de personas comenzaron a ingresar al estadio vestidas de blanco, color que había sido solicitado por la organización como símbolo de unidad. El mismo código fue seguido por varios de los artistas invitados y por los familiares del cantante, quienes ocuparon un lugar visible dentro del recinto.



En tarima, el homenaje contó con la participación de varios músicos que compartieron escenarios, colaboraciones o vínculos personales con Yeison Jiménez, incluyendo a Natalia Jiménez. Uno de los primeros en presentarse fue Luis Alfonso, amigo cercano del cantante y una de las figuras más esperadas de la noche. Antes de subir al escenario, el artista compartió un mensaje a través de redes sociales en el que confirmó su presencia en El Campín y expresó que se encontraba listo para rendir homenaje El Aventurero.



Natalia Jiménez rompe en llanto al cantar 'Pedazos'

Desde los primeros segundos, la artista dejó claro que no sería una presentación habitual. Antes de comenzar a cantar, hizo una pausa prolongada, visiblemente afectada, mientras el público guardaba silencio. Con la voz entrecortada, confesó que esa era la primera vez que interpretaba el tema sin Yeison Jiménez y que jamás se había preparado para hacerlo sola.



"Esta es la primera vez que canto esta canción. Nunca me imaginé que iba a tener que cantarla sola", expresó la artista, intentando mantener la compostura. Jimenéz también contó que al llegar al estadio se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar una experiencia emocional para la que no existía preparación posible. Se disculpó varias veces con el público por su dificultad para continuar y reconoció que estaba profundamente conmovida.

"Lo siento. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes esta noche. Hasta el día de hoy que llegué aquí al ensayo, me di cuenta de que esta es la primera vez que canto esta canción. Nunca me imaginé que iba a tener que cantarla sola. Esta noche yo quiero yo quiero celebrar la vida de Yason y celebrar el recorrido que hizo. Él consiguió muchísimas cosas, gracias a ese espíritu aventurero que él tenía. Yo lo quería mucho. Me alegro mucho de haberlo podido conocer en vida", concluyó la cantante.



Al terminar la canción, Natalia Jiménez agradeció a Bogotá por acompañarla en un momento tan difícil. Reconoció que estaba muy emocionada y pidió comprensión. El homenaje a Yeison Jiménez continuó con otros artistas y momentos musicales, incluyendo a Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso, Andy Rivera, Pasabordo, Nelson Velásquez, y más.



El mensaje de despedida de Natalia Jiménez a Yeison Jiménez

Luego de que se conocieran detalles sobre el accidente en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas el pasado 10 de enero, la cantante española dedicó un emotivo mensaje en su honor, en el que honró la carrera del artista con una galería de fotos: "Primo, amigo, parce querido, fuiste cómplice y aliado en muchas batallas que nunca tuviste idea de lo importantes que fueron en mi vida", comenzó diciendo la artista.

"Hoy me dan la noticia de que te adelantaste en el camino, y no puedo entenderlo, no comprendo, hace tan sólo unos meses estábamos compartiendo momentos felices en nuestro México lindo y querido, el Colombiano más Mexicano como te apodaron por acá. A todos los que dejaste atrás, tus amigos, tu familia, tus fanáticos y compañeros, les envío mis más sinceras condolencias. Gracias por todo tu cariño y apoyo siempre. Te vamos a extrañar primo querido", concluyó Jiménez.

