Así estará el clima en Bogotá y el resto del país hoy, día del partido de Colombia vs. Suiza

La selección Colombia afrontará este martes 7 de julio uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará avanzar a los cuartos de final, una instancia que solo ha alcanzado una vez en 2014, tras vencer a Uruguay en octavos. En aquella edición, el equipo quedó eliminado frente a Brasil.

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Para Suiza, el panorama también tiene un componente histórico, puesto que el conjunto europeo lleva varias décadas intentando superar la barrera de los octavos de final sin éxito. Su última clasificación a los cuartos de final ocurrió en el Mundial de 1954, precisamente cuando fue anfitrión del certamen. Desde entonces, la selección suiza ha quedado eliminada en repetidas ocasiones antes de alcanzar esa fase.

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¿Cómo estará el clima en Colombia durante el partido entre Colombia y Suiza?

Mientras la Selección Colombia dispute su partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, gran parte del territorio nacional tendrá condiciones favorables para que los aficionados sigan el encuentro, aunque en algunas regiones se esperan lluvias durante la tarde. "Se espera un leve descenso relativo en la nubosidad y las lluvias asociadas en el país respecto al día anterior", reportó esta mañana el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).



"No obstante, se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en amplios sectores de las regiones Orinoquía y Amazonía, así como zonas dispersas del centro y norte del Pacífico, noroccidente de la región Andina y sur del Caribe. Por otra parte, en gran parte del centro y norte del Caribe, centro y sur de las regiones Andina y Pacífico, y el extremo sur de la Amazonía son anticipadas condiciones secas con nubosidad dispersa".



En la región Caribe, donde miles de aficionados seguirán el compromiso, predominará el tiempo seco. Ciudades como Barranquilla tendrán una temperatura máxima cercana a los 36 °C, mientras que Cartagena alcanzará los 34 °C, ambas con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

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En Bogotá también se espera una jornada mayormente seca. El Ideam pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con una temperatura máxima de 20 °C y solo una baja probabilidad de lloviznas aisladas en localidades como Usme, Sumapaz y Suba hacia el final de la tarde.

En Medellín se prevén condiciones secas durante la mayor parte del día con una temperatura máxima de 30 °C, mientras que Cali tendría cielo parcialmente nublado, tiempo seco y una máxima cercana a los 32 °C. Bucaramanga, por su parte, podría registrar lloviznas al finalizar la tarde, con una temperatura cercana a los 30 °C.

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Así, salvo algunas lluvias previstas en regiones específicas del país, las condiciones meteorológicas permitirán que gran parte de Colombia disfrute del esperado compromiso de la Tricolor sin mayores afectaciones por el clima.



Hora y dónde ver el partido Colombia vs. Suiza

El encuentro entre Colombia y Suiza se disputará este martes 7 de julio en la ciudad de Vancouver, Canadá. El balón comenzará a rodar a las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión para Colombia estará disponible a través de la señal en vivo de Gol Caracol, donde también se podrá seguir la cobertura completa de la Copa del Mundo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co