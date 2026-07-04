Identifican la falla técnica en TransMiCable de Ciudad Bolívar: ¿cuándo se restablecerá el servicio?

Los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar han amanecido este sábado con noticias determinantes sobre la situación del TransMiCable. Tras completar un nuevo día sin operación comercial, la Operadora Distrital de Transporte (ODT) ha confirmado que sus equipos técnicos finalmente han logrado el diagnóstico certero del problema que mantiene las cabinas detenidas.



¿Cuál fue el origen del problema con el TransMiCable de Ciudad Bolívar?

Después de exhaustivos estudios de diagnóstico realizados por personal de mantenimiento, se estableció que la detención del sistema responde al fallo fortuito de una tarjeta electrónica perteneciente al sistema de control y potencia. Según informó la ODT, se trata de un componente de importación y de alta especialidad , cuya disponibilidad en el mercado es limitada y que no formaba parte del inventario recibido inicialmente para la operación.

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Identificar la causa raíz fue el paso más crítico. Alberth Barrera, Gerente de Mantenimiento de la ODT, explicó que, siguiendo los protocolos de seguridad, era indispensable descartar otras variables antes de proceder al reemplazo de piezas. "Para la ODT lo más responsable era llegar primero a un diagnóstico certero. Estamos hablando de un sistema que transporta a miles de personas y la seguridad siempre estará por encima de la rapidez", aseguró el funcionario.

La buena noticia para los usuarios es que la gestión para solucionar el inconveniente ya está en marcha. Gracias a un trabajo coordinado con proveedores especializados y el acompañamiento de expertos del fabricante en Austria, se logró asegurar una tarjeta de reemplazo. Se espera que este repuesto llegue a las instalaciones en las horas de la tarde de hoy sábado.



Una vez el componente esté en manos del equipo técnico, se procederá con su instalación y una serie de pruebas y verificaciones rigurosas. La operadora ha sido enfática en que el servicio solo se reanudará cuando se tenga la total certeza de que el sistema cumple con todas las condiciones de confiabilidad para los ciudadanos.



¿Cuál es el plan de contingencia mientras se restablece el servicio del TransMiCable?

Mientras se supera esta novedad técnica, TransMilenio ha reforzado su plan de contingencia para no dejar desamparados a los miles de usuarios que dependen de este medio de transporte. Se ha incrementado la oferta de servicios de TransMiZonal y rutas alimentadoras en la zona de influencia.



Las rutas reforzadas que los ciudadanos pueden utilizar como alternativa incluyen la 624, P39, HK646, HD627, HB631 y la 6-4 Paraíso. Además, la ruta HH632 ha extendido su operación hasta Vista Hermosa para facilitar los desplazamientos. En las cuatro estaciones del sistema, un equipo de guías sociales y personal de abordaje permanece disponible de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. para orientar a los pasajeros.

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Es importante recordar que la ODT recibió la operación del TransMiCable el 29 de diciembre de 2023, justo cuando finalizó el periodo de garantía de cinco años y el sistema ya presentaba un desgaste natural por su uso continuo. A pesar de esto, la entidad destaca que ha mantenido un indicador de disponibilidad operacional superior al 98% y ha logrado reducir las detenciones cortas diarias de 32 a prácticamente cero en muchos casos.

La invitación actual para todos los bogotanos es a mantener la paciencia y seguir únicamente los canales oficiales de la ODT y TransMilenio S.A. para conocer el momento exacto en que las cabinas volverán a surcar los cielos de Ciudad Bolívar. La seguridad de los usuarios sigue siendo, según las autoridades, el eje innegociable de esta operación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.