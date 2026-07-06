Murió querido periodista que trabajó en Noticias Caracol: dejó un legado para nuevas generaciones

Se conoció la muerte de uno de los periodistas más queridos de Noticias Caracol y un destacado periodista económico de este país, John Jairo Pinilla, conocido cariñosamente en el gremio como JJ Pinilla. El periodista murió a los 63 años en Bogotá. Pinilla ejerció el periodismo durante 36 años, 16 de ellos en este medio , donde su rigurosidad y compañerismo fueron su prioridad y dejó un legado para las nuevas generaciones de periodistas.



¿Quién era JJ Pinilla, periodista de Noticias Caracol que murió?

El 11 de octubre de 2024, Noticias Caracol hizo una nota como homenaje por su jubilación. Acompañamos a su esposa e hijos en este difícil momento. John Jairo Pinilla nació en Manizales, estudió periodismo en Uninpahu y desde el comienzo de su carrera se inclinó por las leyes y la economía. Trabajó en RCN Radio en el Noticiero Nacional y en 24 horas. Escribió en El Tiempo y durante los últimos 16 años de su carrera estuvo en a Noticias Caracol.

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Para Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol, "JJ es la mejor combinación de periodismo y amistad (...) durante toda la vida periodística que he compartido con él, más de 30 años, he encontrado siempre una persona que es capaz de darlo todo por los amigos y, al mismo tiempo, es capaz de darlo todo por el oficio". "JJ Pinilla es una de las personas con mejor corazón, una de las personas más serias, más responsables, más rigurosas que he conocido, no solamente en su ámbito profesional, sino en su ámbito personal. Creo que nos deja muchas enseñanzas", relató también Henry González, editor económico del noticiero.

Pinilla estuvo casado con Patricia y fue padre de tres hijos, pero en realidad en Noticias Caracol también ha sido padre y formador de innumerables generaciones de periodistas. "Cuando entramos, nos enseñó cómo es el ejercicio del día a día del periodista, pero sobre todo tener rigurosidad y saber cómo narrar las historias", contó Nicolás Rojas, periodista y presentador. Para la periodista Catalina Vargas, JJ "es como la Biblia jurídica, él es esa persona que siempre marcó una línea editorial para esos reporteros y esos periodistas que apenas iniciábamos en ese campo del periodismo judicial".



De JJ habla su experiencia y con ella sus amigos de vida, porque siempre consideró que el periodismo es una familia que escribe la historia de un país. "Siempre, digamos, con la frase justa, con el tono adecuado, un gran periodista y una estupenda persona", lo describió Juan David Laverde, periodista de la Unidad Investigativa. Para la presentadora Daniela Pachón, JJ fue "un gran referente y por eso lo consultaba en muchas ocasiones para que me orientara cuando tenía algún informe especial donde sabía que él podría aportarme de alguna manera".



El periodista Juan Carlos Mateus lo recordó como "todo un mar de conocimiento con mucho de profundidad en el tema, por ejemplo judicial, para estas nuevas generaciones, todo un maestro ". Después de 36 años de ejercer el periodismo con un estilo de vida en el que el rigor y la precisión formaron parte de su religión profesional, John Jairo Pinilla se jubiló estando en Noticias Caracol.

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