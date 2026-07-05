Capturan a hombre que presuntamente se hacía pasar por funcionario de servicios públicos para robar

Un hombre señalado de hacerse pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales y, presuntamente, cometer hurtos fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Teusaquillo. El procedimiento se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran una alerta que permitió ubicar al sospechoso cuando, al parecer, intentaba realizar una supuesta revisión técnica en un restaurante.



De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el capturado simulaba ser trabajador de una empresa de servicios públicos para generar confianza entre comerciantes y así poder ingresar a los establecimientos.

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Así fue la captura

Según explicó la institución, la intervención fue posible gracias a la oportuna reacción de la zona de atención, que permitió localizar al hombre al interior de un restaurante.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder herramientas y prendas con el logotipo de una empresa de servicios públicos, elementos que, al parecer, utilizaba para aparentar que cumplía funciones técnicas.



Sin embargo, tras las verificaciones realizadas por las autoridades, se confirmó que el hombre no tenía ningún vínculo con esa entidad, por lo que fue retenido para adelantar el procedimiento correspondiente.



La Policía informó que, además de los elementos encontrados durante la captura, el hombre se movilizaba en una motocicleta que contaba con un mecanismo para ocultar la placa.

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Según las autoridades, este sistema presuntamente le permitía evadir los controles realizados por los organismos de seguridad. La institución también indicó que el capturado registra antecedentes por el delito de hurto.

Una vez culminado el procedimiento, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para que avance el proceso correspondiente y se determinen las responsabilidades.

🚨 Se le cayó la fachada de supuesto funcionario de servicios públicos.



Este hombre presuntamente ingresaba a establecimientos comerciales de #Teusaquillo simulando realizar revisiones técnicas para cometer hurtos.



Además, presenta antecedentes por el delito de hurto. pic.twitter.com/oCulZGkBPo — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 4, 2026

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Recomendacionesde las autoridades para evitar ser víctima

Ante este tipo de hechos, las autoridades reiteran la importancia de verificar la identidad de cualquier persona que asegure pertenecer a una empresa de servicios públicos antes de permitir su ingreso a viviendas o establecimientos comerciales.

Entre las principales recomendaciones están:



Solicitar el carné o identificación oficial del funcionario.

Verificar con la empresa de servicios públicos si efectivamente existe una visita técnica programada.

No permitir el ingreso de personas cuando existan dudas sobre su identidad.

En caso de notar comportamientos sospechosos, comunicarse de inmediato con el cuadrante más cercano o con la línea general 123.

La Policía Metropolitana de Bogotá recordó que la colaboración ciudadana y el reporte oportuno de situaciones irregulares son fundamentales para prevenir este tipo de delitos y facilitar la reacción de las autoridades.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co