Continúa suspendido el servicio de TransMiCable: esto dice la operadora de transporte

Los usuarios de TransMiCable en Ciudad Bolívar continúan sin acceso al servicio este sábado 4 de julio, luego de que la novedad técnica registrada desde la madrugada del viernes impidiera el reinicio de la operación comercial. Mientras avanzan los trabajos para solucionar la falla, TransMilenio y la Operadora Distrital de Transporte (ODT) mantienen medidas para facilitar la movilidad de los pasajeros afectados.

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La Operadora Distrital de Transporte, conocida como La Rolita, informó que debido a la novedad técnica presentada el día anterior no fue posible poner en funcionamiento el sistema en el horario habitual de las 4:30 de la mañana.

De acuerdo con el comunicado oficial, los equipos de Operación y Mantenimiento permanecen trabajando de manera ininterrumpida con el propósito de restablecer el servicio lo antes posible.



La empresa explicó que las labores se desarrollan de forma coordinada con especialistas y aliados técnicos tanto nacionales como internacionales, quienes adelantan las revisiones necesarias para identificar y solucionar el problema que mantiene fuera de operación el sistema.



El gerente de Mantenimiento de la Operadora Distrital de Transporte, Alberth Barrera, aseguró que se cuenta con el acompañamiento de expertos del fabricante del sistema.

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"Se ha contado con el acompañamiento de expertos del fabricante del sistema desde Austria, así como de los especialistas en temas de control y potencia, quienes trabajan de forma conjunta para lograr el restablecimiento del servicio".

En un pronunciamiento en video, Alberth Barrera explicó que la novedad técnica comenzó desde horas de la madrugada y que, desde ese momento, el personal especializado ha mantenido un trabajo permanente para encontrar la solución.

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El funcionario indicó que los equipos de Operación y Mantenimiento han trabajado de forma continua junto con especialistas nacionales e internacionales en sistemas de potencia y control.

"Todo el equipo técnico de operaciones y mantenimiento ha estado trabajando de forma continua y exhaustiva para poder ubicar la solución de la novedad que se presenta". Asimismo, reiteró que la prioridad de la empresa es garantizar una operación segura antes de reanudar el servicio.



TransMilenio mantiene rutas de apoyo

Mientras continúa la suspensión de TransMiCable, TransMilenio informó que mantiene un monitoreo permanente tanto en la zona de influencia como desde el Centro de Control para hacer seguimiento a la situación.

La empresa señaló que se reforzó la oferta de transporte mediante servicios de TransMiZonal y de alimentación con el fin de atender la demanda de los usuarios que habitualmente utilizan el sistema por cable.

Entre las rutas reforzadas se encuentran los servicios 624, P39, HK646, HD627, HB631 y 6-4 Paraíso.

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Además, la ruta HH632 continúa operando hasta Vista Hermosa para ofrecer una alternativa de desplazamiento mientras se supera la contingencia.

TransMilenio también informó que el personal de atención permanece en plataformas y puntos de conexión con TransMiCable entregando información a los usuarios sobre la novedad y las opciones de transporte disponibles.

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Por esta razón, tanto TransMilenio como la Operadora Distrital de Transporte invitaron a los usuarios a mantenerse atentos a las cuentas oficiales y verificadas, donde se publicarán las actualizaciones sobre el avance de los trabajos y el momento en que pueda restablecerse la operación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co