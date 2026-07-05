Pico y placa en Bogotá: así funcionará la medida durante la semana del 6 al 12 de julio de 2026

Los conductores que se movilicen por Bogotá durante la semana del 6 al 12 de julio de 2026 deberán tener presente la programación del pico y placa para vehículos particulares. La medida continuará aplicándose durante los días hábiles con la rotación establecida para la ciudad, mientras que el fin de semana no habrá restricción.



Las autoridades mantienen este esquema con el propósito de regular la circulación de vehículos en la capital y facilitar la movilidad durante la semana. Por ello, la recomendación para los ciudadanos es consultar con anticipación la programación correspondiente antes de iniciar cualquier desplazamiento.

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Así funcionará el pico y placa durante la semana

La programación para los vehículos particulares será la siguiente:



Lunes 6 de julio: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 7 de julio: podrán movilizarse los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

podrán movilizarse los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 8 de julio: tendrán autorización para circular los automotores con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

tendrán autorización para circular los automotores con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 9 de julio: podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 10 de julio: la circulación estará permitida para los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Para el sábado 11 y el domingo 12 de julio no aplicará la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá.

Multa por incumplir la medida

Las autoridades recuerdan que incumplir el pico y placa constituye una infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito.



Durante 2026, la sanción corresponde a un comparendo tipo C-14 con un valor aproximado de $633.200. Sin embargo, el costo puede ser superior debido a que la infracción también implica la inmovilización del vehículo.



A esto se suman los gastos derivados del servicio de grúa, la permanencia del automotor en los patios oficiales y los trámites necesarios para su recuperación.

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No todos los vehículos están sujetos al pico y placa en Bogotá.

Entre los que pueden circular sin esta restricción se encuentran las motocicletas, las bicicletas y las patinetas eléctricas.

También están exentos los vehículos eléctricos, los híbridos previamente inscritos, las ambulancias y los vehículos de emergencia.

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Los conductores que requieran utilizar su vehículo en un día de restricción cuentan con la opción del Pico y Placa Solidario.

Este permiso puede adquirirse en modalidades diaria, mensual o semestral mediante la plataforma oficial de la Secretaría de Movilidad. El valor del permiso varía de acuerdo con las características del vehículo.

Antes de iniciar cualquier recorrido, las autoridades recomiendan verificar la programación vigente del pico y placa para evitar sanciones.

Asimismo, invitan a considerar alternativas de movilidad como el transporte público o el carro compartido cuando el vehículo tenga restricción, teniendo en cuenta que durante la semana se realizarán operativos de control para verificar el cumplimiento de la medida en la ciudad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

