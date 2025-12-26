¿Está el suyo? Los barrios en localidad de Bogotá que amanecerán sin agua el lunes 29 de diciembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB - ESP) anunció que el próximo lunes 29 de diciembre de 2025 realizará trabajos de reparación y mantenimiento en varias zonas de la localidad de Kennedy. Estas labores implicarán la suspensión temporal del servicio de agua en determinados sectores, con el objetivo de prevenir daños mayores en la red de acueducto y asegurar un suministro estable para los usuarios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La EAAB informó que estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento programado de la ciudad, destinado a mejorar la infraestructura de las redes de distribución de agua. Según la empresa, las actividades incluyen empates en la red de acueducto, trabajos necesarios para reforzar la conectividad entre tuberías y garantizar que el servicio de agua continúe funcionando de manera confiable en el futuro.

Estas labores de mantenimiento son parte de un programa continuo de la EAAB para revisar, reparar y actualizar la infraestructura de acueducto de la ciudad. La empresa explicó que la inspección periódica de las redes permite identificar puntos vulnerables y realizar intervenciones que eviten fallas mayores. Aunque la suspensión del servicio genera incomodidades temporales para los usuarios, la compañía señaló que estas acciones son fundamentales para mantener la calidad y continuidad del suministro de agua a largo plazo.



¿De cuántas horas serán los cortes de agua en barrios de Kennedy?

El corte de agua se realizará en varias zonas de la localidad de Kennedy y tendrá una duración aproximada de 27 horas, iniciando desde las 7:00 a.m. del lunes 29 de diciembre. Según informó la entidad, estos son los cortes de agua:



Localidad Barrios Lugar Inicio y duración Tipo de trabajo Kennedy

Hipotecho Occidental

De la Avenida Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 70B a la Avenida Carrera 72 Desde las 7:00 a.m. y durará 27 horas

Empates red de acueducto Kennedy La Igualdad, Hipotecho Sur, Provivienda Oriental De la Avenida Calle 3 a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B Desde las 7:00 a.m. y durará 27 horas Empates red de acueducto

La EAAB explicó que estas obras no pueden posponerse, ya que son necesarias para prevenir daños mayores en las tuberías, que podrían generar interrupciones más prolongadas o problemas más graves en el suministro de agua.



Recomendaciones del Acueducto ante los cortes de agua en Kennedy

La empresa hizo un llamado a los ciudadanos para que tomen medidas preventivas durante la suspensión temporal del servicio. Entre las recomendaciones se encuentran:



Llenar los tanques de reserva de las viviendas antes del corte de agua, de manera que se pueda disponer del líquido mientras duren las obras.

Consumir el agua almacenada en recipientes en un plazo máximo de 24 horas, con el fin de evitar que se deteriore.

La EAAB también aconseja hacer un uso racional del agua durante este periodo, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Para garantizar el suministro a instituciones críticas, la EAAB ofrecerá el servicio de carrotanques, con prioridad para hospitales, clínicas y otros centros con alta concentración de público. Los interesados en recibir este apoyo pueden solicitarlo a través de la Acualínea 116, donde se coordinará el desplazamiento de los vehículos con el agua necesaria.



Se espera que, una vez finalizados los trabajos, la red de acueducto en los sectores intervenidos funcione con mayor estabilidad, reduciendo la probabilidad de fugas o interrupciones inesperadas en el futuro. La EAAB reitera su compromiso de mantener informados a los ciudadanos sobre cualquier cambio en la programación y pide comprensión mientras se realizan estas obras.



Los usuarios pueden mantenerse informados sobre futuros cortes y trabajos de mantenimiento consultando los canales oficiales de la EAAB, incluyendo su página web y la línea de atención al cliente. La empresa asegura que cada intervención se planifica cuidadosamente para minimizar el impacto en la comunidad y para garantizar que, una vez finalizados los trabajos, el servicio se restablezca en las mejores condiciones posibles.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co