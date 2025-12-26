Rompe el silencio testigo clave en caso Harold Aroca: “Los conozco muy bien, los vi crecer."

Nuevos elementos salen a la luz en el caso del asesinato de Harold Aroca, el menor de 16 años secuestrado y asesinado en el barrio Los Laches. Un testigo clave rompió el silencio, reveló el móvil del crimen y señaló a los presuntos responsables.



Un video donde aparece Harold Aroca con vida por última vez se convirtió en la pieza clave que activó una investigación del CTI y las imágenes difundidas en redes sociales permitieron a los investigadores empezar a reconstruir una cadena de hechos marcada por una grave vulneración de derechos. Un adolescente de 16 años privado de su libertad y posteriormente hallado sin vida.

La gran incógnita para las autoridades era qué había motivado este crimen. “Porque habían matado un muchacho el día 3 de agosto del año 2025 y que J (Harold Aroca) en el colegio se había puesto a decir que él sabía quién lo había quién había matado ese muchacho y que por eso lo habían cogido”.

De acuerdo con la investigación, el adolescente habría presenciado un homicidio ocurrido en el barrio Los Laches. Un hecho que, según las autoridades estaría relacionado con la confrontación entre dos estructuras criminales con presencia en el sector: Los Ranchos y Los Pedreros. Los hallazgos forenses evidenciaron que Harold fue víctima de una agresión prolongada, reflejo de la gravedad y la violencia del ataque que terminó con su vida.



"Le escribieron una carta": testigo en caso Harold Aroca

Es este caso, un testigo se convirtió en pieza fundamental para el avance del proceso. Su declaración protegida por razones de seguridad permitió a los investigadores orientar la línea de trabajo y señalar a quiénes serían los presuntos responsables del crimen.



“Los conozco muy bien porque esos muchachos, yo los vi crecer. Hay unos menores y unos mayores. También sé que ellos le escribieron una nota que decía por sapo”, dijo el testigo clave.



Con el apoyo del video que se hizo viral. El testigo fue identificando a cada una de las personas que aparecen en las imágenes y las vinculó directamente con los hechos que habrían derivado en la muerte de Harold: “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El chino ahorita se está dedicando a vender tu y a vender bazuca. Reconozco al de la pantaloneta, que es el ‘Negro Chará’”.

Por este crimen ya fueron capturadas dos personas. Sin embargo, Fuentes Cercanas al caso, asegura que son cinco más los individuos plenamente identificados como presuntos responsables del homicidio de Harold Aroca, cuya vida se apagó en medio de la violencia que continúa cobrando víctimas en los barrios del sur de Bogotá.

