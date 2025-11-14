Reportan balacera en norte de Bogotá: se robaron dos maletas de camioneta de alta gama y hay heridos

Una nueva situación de violencia se registró en la noche de este jueves 13 de noviembre en una zona del norte de Bogotá, donde un vehículo fue atacado en múltiples ocasiones mientras se desplazaba por el sector de la avenida Boyacá con calle 116, en el barrio Pontevedra, en la localidad de Suba. De acuerdo con la información preliminar, varios hombres que se movilizaban en motocicletas habrían interceptado una camioneta gris y disparado repetidamente contra ella, al parecer con el objetivo de hurtar dos maletas negras que transportaban los ocupantes.

Los reportes preliminares de la Policía Metropolitana de Bogotá señalan que el carro, un vehículo particular que posteriormente apareció en un parque cercano al lugar de los hechos, tenía entre ocho y diez impactos de bala distribuidos en el parabrisas, en la carrocería y en las puertas. Las autoridades destacaron que se trató de una camioneta marca Mazda de alta gama que no tenía ninguna de sus placas al momento de ser encontrada.

El mayor Milton Pachón, comandante de la Policía de Suba, explicó que fue la alerta ciudadana la que dio aviso de una presunta balacera en el sector al escucharse múltiples impactos de bala. Este reporte permitió una rápida llegada de los uniformados al sitio donde ocurrieron los disparos. “La ciudadanía informa sobre unos disparos en el lugar. Es así como nuestra patrulla de la zona de atención, de manera oportuna llega al sitio e identifica que se presentan unos disparos a un vehículo, donde hay dos personas lesionadas, las cuales se les lleva la asistencia médica y son trasladadas a centros médicos, donde no revisten gravedad”, afirmó el oficial. El comandante añadió que, tras revisar el escenario, pudieron confirmar que “en el lugar, una vez verificado el caso, se hurtan unos elementos de ese vehículo”.



¿Quiénes son las víctimas y qué robaron? Esto se sabe

Según datos preliminares, había tres ocupantes en la camioneta. Dos de ellos terminaron heridos por el ataque y fueron trasladados a la Clínica Shaio, donde son evaluados por personal médico. La tercera persona resultó ilesa. Hasta el momento, lo que se conoce es que los agresores, presuntamente cuatro personas, se movilizaban en al menos dos motocicletas y que habrían actuado en grupos coordinados para cerrar el paso del carro, atacar a sus ocupantes y extraer las dos maletas antes de huir.



Información conocida por Blu Radio detalla que el ataque involucró a dos grupos de hombres en moto, que interceptaron la camioneta en inmediaciones del puente ubicado en la calle 116 con Avenida Boyacá. Después del intercambio de disparos, el vehículo fue abandonado en un parque del sector, donde los investigadores comenzaron la inspección del automóvil. Allí corroboraron que la camioneta presentaba algo más de diez perforaciones de bala y que las placas habían sido retiradas. Las presuntas víctimas se hallaron a algunos metros del vehículo.



Las autoridades aún evalúan si el episodio corresponde a un presunto caso de fleteo o si los ocupantes del vehículo estaban implicados en alguna situación previa que pudiera explicar la violencia del ataque. Por ahora, no hay una versión oficial sobre el contenido de las maletas sustraídas, aunque las autoridades afirman que se trataban de elementos “bastante grandes”.

La Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a Noticias Caracol que las detonaciones se hicieron con un arma de fogueo. Por lo pronto, además del ataque, los equipos policiales revisan grabaciones de seguridad en el entorno y buscan más testigos que puedan aportar detalles sobre el movimiento de los responsables tras el hecho. Hasta el momento, no se han realizado capturas y tampoco se ha individualizado a los hombres que robaron los bolsos.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

