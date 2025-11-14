En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan balacera en norte de Bogotá: se robaron dos maletas de camioneta de alta gama y hay heridos

Reportan balacera en norte de Bogotá: se robaron dos maletas de camioneta de alta gama y hay heridos

Se hallaron entre 8 y 10 impactos de bala en un vehículo que quedó abandonado y sin placas cerca a un parque en el norte de la capital. Dos personas resultaron heridas en medio de los disparos. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Reportan balacera en norte de Bogotá: robaron dos maletas negros de una camioneta y hay dos heridos
Reportan balacera en norte de Bogotá: robaron dos maletas negros de una camioneta y hay dos heridos
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad