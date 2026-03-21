¡Atención, viajeros! Así funcionará el pico y placa regional en Bogotá el lunes festivo 23 de marzo

Llega el penúltimo fin de semana de marzo y, con él, un puente festivo que moviliza a miles de personas hacia fuera de la capital colombiana. Esta festividad, que celebra el Día de San José, tiene una relevancia especial para la religión católica y se posiciona como la antesala directa a la Semana Santa de 2026, la cual se llevará a cabo entre el 29 de marzo y el 5 de mayo.

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Por tanto, el lunes 23 de marzo se convierte en la fecha clave para el regreso de los ciudadanos que buscaron un respiro de la rutina en municipios aledaños.

Para gestionar este flujo vehicular masivo, el Distrito ha diseñado una estrategia de movilidad que busca evitar el colapso de las principales arterias viales de la ciudad. El pico y placa regional es el eje central de este plan, funcionando como un control estricto para la entrada de vehículos particulares.



Horarios y restricciones según el último dígito de la placa

La medida no rige durante todo el día, sino que se concentra en las horas de mayor afluencia de viajeros hacia Bogotá. Según la información oficial proporcionada por las autoridades de tránsito, existe una división clara por franjas horarias que los conductores deben respetar para no incurrir en infracciones.



El pico y placa regional funciona de la siguiente manera: entre las 12 del mediodía hasta las 4:00 p.m. solo podrán ingresar carros particulares con placa finalizada en 0, 2, 4, 6 y 8. Este primer bloque está destinado exclusivamente a los vehículos con numeración par.



Posteriormente, el esquema cambia para permitir el ingreso de los vehículos con placas impares.De 4:00 p.m. a 8:00 p.m. podrán ingresar los carros particulares con placa finalizada en: 1, 3, 5, 7 y 9.

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Es fundamental que los viajeros planeen sus recorridos teniendo en cuenta estos intervalos, pues antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m., el tránsito es libre para todos los vehículos particulares, sin importar su último dígito.



Los corredores viales bajo restricción

El pico y placa regional no se aplica de manera aleatoria, sino que se concentra en los nueve corredores estratégicos que conectan a la capital con el resto del país. Estos puntos son los únicos donde los operativos de control estarán verificando el cumplimiento de la norma:



Autopista Norte: El control se ejerce desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, afectando el sentido norte – sur.



El control se ejerce desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, afectando el sentido norte – sur. Autopista Sur: La restricción opera desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en el sentido sur – norte.



La restricción opera desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en el sentido sur – norte. Avenida Centenario (Calle 13): Comprende el tramo desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (carrera 86), en sentido occidente – oriente.



Comprende el tramo desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (carrera 86), en sentido occidente – oriente. Calle 80: Inicia desde el emblemático puente de guadua hasta el portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente – oriente.



Inicia desde el emblemático puente de guadua hasta el portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente – oriente. Carrera 7: La medida aplica desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur.



La medida aplica desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur. Avenida Boyacá – Vía al Llano: Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, afectando el sentido sur – norte.



Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, afectando el sentido sur – norte. Vía Suba – Cota: El control se sitúa desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte – sur.



El control se sitúa desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte – sur. Vía La Calera: Funciona desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente – occidente.



Funciona desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente – occidente. Vía a Choachí: Desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, en sentido oriente – occidente.

Operativos de movilidad y logística para el retorno

La implementación de esta medida responde a la necesidad de organizar el ingreso de miles de vehículos que tradicionalmente saturan las entradas a Bogotá durante los puentes festivos. El Distrito despliega importantes operativos tanto en los puntos de salida como en los de ingreso para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

Es importante recordar que estas restricciones son independientes de otros trámites de movilidad vigentes en la ciudad, como el Pico y Placa Solidario. Los conductores deben estar atentos a la señalización y a las indicaciones de los agentes de tránsito apostados en los nueve corredores mencionados.

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El cumplimiento de esta norma es esencial para el éxito de la operación retorno del 23 de marzo, permitiendo que el flujo de vehículos sea constante y se minimicen los tiempos de desplazamiento hacia los hogares tras el descanso del puente de San José. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar el estado de sus vehículos y los horarios permitidos antes de iniciar su viaje de regreso a la capital.