En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 3
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Bogotá tendrá cortes de agua durante semana de Navidad: hora y barrios afectados según Acueducto

Bogotá tendrá cortes de agua durante semana de Navidad: hora y barrios afectados según Acueducto

La ciudad tendrá cortes de agua el próximo miércoles 23 de diciembre, tal como lo ha dado a conocer la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Cortes de agua en novenas
Aliste las reservas de agua y prepárese para los siguientes cortes. -
Fotos: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad