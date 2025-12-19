Bogotá tendrá cortes de agua durante semana de Navidad: hora y barrios afectados según Acueducto

Publicidad
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que, con el fin de garantizar un suministro continuo y minimizar daños mayores en las tuberías, se llevarán a cabo obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución. Estos trabajos coincidirán con la recta final de las novenas de aguinaldos, por lo que se requiere una suspensión temporal del servicio en sectores específicos de la ciudad.
"Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP realizará el 23 de diciembre de 2025, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad. Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio", dio a conocer la entidad.
De acuerdo con el cronograma oficial de la EAAB, las labores de empates de redes de acueducto afectarán la siguiente zona:
Para evitar contratiempos durante las celebraciones decembrinas, la entidad recomienda a los habitantes de los sectores afectados seguir estos lineamientos:
En caso de emergencia, la EAAB dispondrá de servicio de carrotanques, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116. Se dará prioridad a clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL