Bogotá tendrá cortes de agua durante semana de Navidad: hora y barrios afectados según Acueducto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que, con el fin de garantizar un suministro continuo y minimizar daños mayores en las tuberías, se llevarán a cabo obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución. Estos trabajos coincidirán con la recta final de las novenas de aguinaldos, por lo que se requiere una suspensión temporal del servicio en sectores específicos de la ciudad.

"Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP realizará el 23 de diciembre de 2025, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad. Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio", dio a conocer la entidad.

Programación de los cortes: Martes 23 de diciembre

De acuerdo con el cronograma oficial de la EAAB, las labores de empates de redes de acueducto afectarán la siguiente zona:



Localidad: Kennedy.

Kennedy. Barrio: Provivienda Oriental.

Provivienda Oriental. Perímetro afectado: Desde la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 y la Carrera 71D.

Desde la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 y la Carrera 71D. Inicio y duración: El corte iniciará a las 7:00 a.m. y tendrá una duración estimada de 27 horas.

Recomendaciones para los ciudadanos

Para evitar contratiempos durante las celebraciones decembrinas, la entidad recomienda a los habitantes de los sectores afectados seguir estos lineamientos:



Almacenamiento previo: llene el tanque de reserva de su vivienda antes de que inicie la restricción.

llene el tanque de reserva de su vivienda antes de que inicie la restricción. Consumo responsable: si guarda agua en recipientes, asegúrese de consumirla antes de que pasen 24 horas.

si guarda agua en recipientes, asegúrese de consumirla antes de que pasen 24 horas. Prioridades: haga un uso racional del líquido, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

En caso de emergencia, la EAAB dispondrá de servicio de carrotanques, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116. Se dará prioridad a clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público.

