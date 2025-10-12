Bogotá: una persona lanzó una granada contra el CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar

La Policía Metropolitana de Bogotá informó durante la noche de este domingo que una persona lanzó una granada contra el CAI Santo Domingo, en la localidad de Ciudad Bolívar. El hecho dejó solo daños materiales y, según confirmaron autoridades, ninguna persona resultó herida.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó en un video que un hombre arrojó la granada contra el CAI. "El artefacto explosivo causó algunas esquirlas a unos vidrios del CAI, sin causar daños mayores", añadió el general Cristancho, quien anunció que ya se abrió una investigación de la mano de inteligencia de la Policía judicial para determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales de este hecho.

La Policía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por las personas que den información de los autores de este delito. En redes sociales circulan fotografías en las cuales se puede ver las afectaciones en el CAI luego del lanzamiento de la granada.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el hecho, que calificó como un atentado. "El trabajo sostenido de la Policía en los últimos meses ha debilitado estructuras criminales en la frontera con el municipio de Soacha y este ataque en el sector El Paraíso no es más que una reacción desesperada de esas bandas. Más allá de algunos daños a la infraestructura del CAI, no hay personas heridas", señaló el mandatario local en su cuenta de X.

Galán anunció también que le dio la orden a la Policía y le pidió a la Brigada XIII del Ejército "aumentar las acciones ofensivas contra estos criminales para la captura de sus integrantes y la destrucción de sus estructuras".



