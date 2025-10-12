En vivo
Bogotá: una persona lanzó una granada contra el CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar

Bogotá: una persona lanzó una granada contra el CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar

El hecho dejo solo daños materiales. La Policía Metropolitana de Bogotá ofreció hasta 20 millones de pesos por las personas que den información de los autores.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 12 de oct, 2025
CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar.
Policía Metropolitana de Bogotá

