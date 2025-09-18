A la cárcel padrastro de niña de 2 años víctima de abuso y feminicidio en Ciudad Bolívar: detalles

En una humilde vivienda del barrio Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar, se tejió una tragedia que ha estremecido a la ciudad de Bogotá. Una niña de apenas dos años y once meses fue víctima de uno de los crímenes más atroces: abuso sexual y feminicidio. El presunto responsable, un joven de 21 años que fungía como su padrastro, fue capturado y enviado a prisión preventiva gracias a las pruebas presentadas por una fiscal de la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes Nacional (UENNA).

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2024 y, según la investigación, el hombre aprovechaba los momentos en que la pequeña quedaba bajo su cuidado para agredirla física y sexualmente.

Lo más desgarrador es que estas agresiones habrían sido presenciadas por el hermano mayor de la víctima, un niño de tan solo cinco años.



El señalado agresor en Ciudad Bolívar llevó a la niña al hospital

El caso salió a la luz cuando el agresor llevó a la niña al Hospital de Kennedy, donde llegó sin signos vitales.



El dictamen de Medicina Legal reveló un historial de violencia: lesiones físicas, signos de abuso sexual crónico y múltiples episodios de maltrato.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio y acceso carnal violento agravado. El acusado no aceptó los cargos.

Sobre las 12:00 de la media noche del día de los hechos, la menor llegó al hospital de Kennedy sin signos vitales y cuando los médicos comenzaron a revisarla se encontraron con lo peor: la niña tenía signos de violencia física y abuso sexual.

El teniente Andrés Darío Obando, de la Policía Metropolitana de Bogotá, para entonces, le dijo al medio City Noticias que “esta menor llegó sin signos vitales y de inmediato las patrullas de dicha localidad fueron informadas frente al hecho. Se tiene conocimiento que llegaron y se encontraron a la menor con lesiones físicas y sexuales. Tenemos a una persona que están judicializando por este caso”.

¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un caso de maltrato infantil puede y debe denunciar. Existen múltiples canales habilitados para ello:



Línea 141 del ICBF : Gratuita y disponible las 24 horas, esta línea está atendida por psicólogos, abogados y trabajadores sociales capacitados para orientar y activar rutas de protección.

: Gratuita y disponible las 24 horas, esta línea está atendida por psicólogos, abogados y trabajadores sociales capacitados para orientar y activar rutas de protección. Página web www.teprotejo.org : Permite realizar denuncias anónimas y seguras desde cualquier lugar.

: Permite realizar denuncias anónimas y seguras desde cualquier lugar. Línea 123 de la Policía Nacional : Ideal para emergencias o cuando se requiere intervención inmediata.

: Ideal para emergencias o cuando se requiere intervención inmediata. Fiscalía General de la Nación : A través de sus Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), se pueden presentar denuncias presenciales o virtuales.

: A través de sus Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), se pueden presentar denuncias presenciales o virtuales. Comisarías de Familia y Defensorías del Pueblo: Encargadas de tomar medidas de restablecimiento de derechos, como la ubicación del menor en hogares de paso o sustitutos.

Para denunciar, no es necesario tener todos los datos del menor o del agresor. Basta con una descripción clara de los hechos y la ubicación del lugar donde ocurre el maltrato. La denuncia no tiene ningún costo y puede hacerse de forma anónima. Además, no se requiere abogado.

Es fundamental actuar con rapidez y empatía. Si un niño o niña confía en un adulto para contar su historia, lo más importante es escuchar, creerle y activar de inmediato la ruta de atención. La indiferencia puede ser tan letal como el abuso.

Denunciar es un acto de amor y responsabilidad. La vida de un niño puede depender de una llamada.

Los delitos de feminicidio y abuso sexual infantil son considerados de extrema gravedad y están sancionados con penas severas según el Código Penal.

El feminicidio, tipificado como delito autónomo en el artículo 104A del Código Penal, contempla penas de 250 a 500 meses de prisión (aproximadamente 20 a 41 años) cuando se demuestra que la muerte de una mujer fue motivada por su condición de género. Si existen agravantes como parentesco, tortura o sometimiento, la pena puede alcanzar hasta 600 meses (50 años).

El abuso sexual infantil, especialmente cuando involucra acceso carnal violento a menores de 14 años, se sanciona con penas de 12 a 20 años de prisión. En casos especialmente crueles, la pena puede llegar hasta 50 años o incluso cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias agravantes del caso.

