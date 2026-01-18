Buscan en Bogotá a profesor universitario desaparecido: alerta por millonarios movimientos bancarios

El tiempo pasa y la angustia aumenta. Ese es el sentimiento que asalta hoy a la familia de Neill Felipe Cubides Ariza, de 54 años y oriundo de Bucaramanga, un profesor universitario del Externado quien fue visto por última vez el jueves 15 de enero, cuando salió de la Clínica del Country, en Bogotá, a donde asistió a una cita médica en compañía de su esposa y su hijo. Desde entonces se desconoce su paradero.

En cámaras de seguridad se ve al docente junto a su familia cuando se dirigían al centro médico. Ese es el último registro que hay de Neill Felipe, un hombre de contextura media, alrededor de 12 centímetro de altura y piel trigueña, según la descripción que proporcionó su familia. Aparece vestido con una chaqueta color naranja, blazer de gamuza color café claro, buzo blanco y pañoleta, pantalón y zapatos negros. En diálogo con Noticias Caracol En vivo, Denis Alfaro, su esposa, relató la angustia que vive desde la desaparición de su compañero.

"Le dije a mi esposo: "Vete para la casa y descansa, que mañana tienes que trabajar". Mi esposo se sale de la Clínica de urgencias pediátricas, según lo que me dicen los videos. Mi esposo salió, cogió la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de él", relató Alfaro. La familia, según las declaraciones que presentó la mujer ante la Fiscalía, estaba en la Clínica del Country en urgencias pediátricas con su hijo menor de 10 años. En un momento solo permitieron el ingreso de un acompañante y la pareja resolvió que fuera Denis quien permaneciera con el menor de edad. En ese momento el docente buscaba regresar a su casa y descansar.



Uno de los elementos que más inquietud ha generado en la familia de Neill Felipe son los movimientos registrados en sus cuentas bancarias en horas posteriores al último registro del que se tiene conocimiento. Según los reportes que su esposa logró identificar en el correo electrónico del docente, el viernes en la madrugada, a eso de la 1:25 a.m., comenzaron las transacciones. Se registró primero el retiro de dos millones de pesos, un minuto después otros cuatro millones y hacia la 1:51 a.m. una compra por 250 mil pesos. Todos estos movimientos se rastrearon en los sectores de Venecia y Fátima, pero aún no se tienen más detalles de las transacciones. Por lo pronto, las cuentas bancarias fueron bloqueadas.



Denis Alfaro, en conversación con este noticiero, afirmó que tiene una hipótesis de lo ocurrido. "Manejo yo misma la hipótesis de que le hicieron el paseo millonario, pero no entiendo por qué no lo han soltado", afirmó la mujer, quien explicó que ya se puso la denuncia ante Medicina Legal, la Fiscalía General y que incluso el mismo viernes 16 de enero se comunicaron a las línea 123 para reportar la desaparición del docente universitario.

Mientras avanza la investigación de las autoridades, la familia del profesor de la Universidad Externado se sigue preguntando dónde está. "Sí es muy complicado, es muy desgastante esta situación. Les pido, por favor, si lo tienen retenido todavía, déjenlo libre. Ya tuvieron lo que querían, él es una vida, por favor respétenla. Es una persona muy querida por sus estudiantes, por sus compañeros de trabajo", declaró Denis Alfaro en un llamado por la vida de su esposo.

Si usted ha visto a Neill Felipe Cubides Ariza o tiene información, puede comunicarse al teléfono 5803814, extensión 31265 - 17710 o al celular 3174382324.

