Legalizan captura de implicado en robo que terminó en fatal accidente en la avenida 68, en Bogotá

Noticias Caracol conoció que este sábado se hizo efectiva la legalización de captura de José Ignacio Camargo Galvis, el hombre que, según las autoridades, conducía la motocicleta involucrada en el robo registrado el jueves 15 de enero en la localidad de Engativá, en Bogotá, que se convirtió en un persecución y que concluyó en un trágico accidente de tránsito múltiple en el que tres personas murieron, entre ellas dos adultos mayores de edad que no tenían relación con los hechos iniciales.

Camargo fue capturado el día de los hechos en flagrancia y es acusado de acompañar al otro presunto delincuente, quien murió en el lugar. Camargo Galvis, pudo conocer este noticiero, cuenta con varios procesos judiciales activos por delitos como hurto y homicidio.

El trágico accidente ocurrió en la Avenida 68 con calle 72, en Bogotá, e involucró a tres vehículos particulares, una motocicleta y una volqueta. Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta decidió perseguir a dos ladrones -quienes iban en la motocicleta- que, minutos antes, le habían robado sus pertenencias.



Las autoridades de la capital lograron determinar que la motocicleta en la que se movilizaban los presuntos ladrones fue embestida por la camioneta en un semáforo. Luego, la moto chocó con el vehículo donde se movilizaban dos adultos mayores, el cual después colisionó con la volqueta. En redes sociales se difundieron diversas imágenes que mostraron que el automotor de la pareja de adultos mayores resultó completamente destruido en cuestión de segundos.

El hombre de 68 años, Santiago Rodríguez, quien iba conduciendo el vehículo, murió de manera instantánea, mientras que su esposa, Clara Lucía León, fue trasladada a un centro médico, pero falleció minutos después. Por otro lado, uno de los presuntos ladrones resultó gravemente herido y también fue llevado a un hospital, donde murió.

En la escena se le incautaron a Camargo Galvis un arma de fuego y un cuchillo, así como los objetos que habían sido hurtados minutos antes.

Mientras las autoridades sigue investigando el hecho que causó conmoción entre la ciudadanía, el hombre de 34 años que decidió perseguir a los ladrones entregó su testimonio ante las autoridades y dijo que se movilizaba junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad cuando los presuntos ladrones, según mencionó, le hurtaron una cadena, dos anillos, un reloj y un celular. “Yo volteo a ver a los niños que iban en la parte trasera junto con mi esposa, los cuales estaban gritando. Yo les pregunté si estaban bien y les pedí que se calmaran… subí los vidrios", aseguró. Acto seguido, inició la persecución para alcanzar a los asaltantes, quienes ya se encontraban a unos 100 metros de distancia.

Minutos después sucedió el choque, al parecer, luego de que el hombre fue amenazado con un arma de fuego. “Cuando el sujeto joven de tez morena y delgado, el cual iba de copiloto, me apuntó nuevamente con el arma… yo me asusté y agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto: la bolsa de aire se activó”, afirmó para la Policía.

Cuando logró recobrar su consciencia, miró a la parte de atrás del vehículo y comprobó que su familia estaba en buen estado, pero cuando salió del vehículo se encontró con la escena desgarradora. “Me acerco y observo que dentro había dos adultos mayores, una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente. Yo estaba ido, me sentía mareado y ver esta escena me generó mucha frustración, sentí que el mundo se me venía encima… empecé a llorar sin parar”, indicó.

