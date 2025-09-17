En vivo
Cae hombre señalado de crear perfiles falsos en redes sociales para secuestrar niñas en Bogotá

Según las investigaciones, tres niñas, entre los 10 y 11 años, lograron escapar de Greiyory José Cartagena Ramos, quien con engaños las habría tenido encerradas en una casa de Engativá.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de sept, 2025
Greiyory José Cartagena, señalado delincuente -
Fiscalía / Archivo

