Cae hombre señalado de crear perfiles falsos en redes sociales para secuestrar niñas en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación reveló detalles escalofriantes sobre el presunto accionar de Greiyory José Cartagena Ramos, ciudadano venezolano capturado en Bogotá por secuestro agravado y tráfico de menores.
Según el informe oficial, el hombre habría creado un perfil falso en redes sociales, haciéndose pasar por un adolescente, con el objetivo de engañar a tres niñas entre los 10 y 11 años.
El caso ocurrió el pasado 8 de septiembre cuando las menores, tras terminar su jornada escolar, acudieron a la vivienda del señalado delincuente en el sector El Muelle, localidad de Engativá. Allí, presuntamente, fueron retenidas en una habitación bajo intimidaciones.
El hombre las habría convencido de que viajarían a Medellín y luego a Ciudad de México para acceder a supuestas ofertas laborales.
Gracias a su valentía, las niñas lograron escapar, reencontrarse con sus familias y denunciar lo ocurrido. La rápida acción de la Policía Nacional permitió la captura de Cartagena Ramos, quien fue presentado ante un juez de control de garantías.
Un fiscal en Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes.
Aunque el señalado no aceptó los cargos, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La protección de los menores de edad es responsabilidad de todos. Para denunciar casos de maltrato infantil, abuso o situaciones sospechosas, existen canales oficiales disponibles las 24 horas:
Además, es fundamental que padres, cuidadores y docentes eduquen a los menores sobre los riesgos en redes sociales. Algunas recomendaciones clave:
El caso de Cartagena Ramos demuestra cómo los delincuentes pueden usar herramientas digitales para manipular y poner en riesgo la vida de menores. La prevención comienza en casa, pero también requiere el compromiso de instituciones y sociedad civil.
