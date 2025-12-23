El viacrucis de tomar transporte por aplicación en Bogotá: ¿por qué subieron las tarifas?

Durante las festividades de diciembre y el cierre de año, la movilidad urbana se ha convertido en un desafío económico para miles de ciudadanos que dependen de las aplicaciones de transporte. Lo que debería ser una temporada de celebración y reencuentros familiares se ha visto empañado por lo que muchos usuarios califican como tarifas impagables, las cuales han experimentado incrementos drásticos en los últimos días.



Tarifas han subido doble o triple

El impacto en el bolsillo de los ciudadanos es evidente al observar cómo las dinámicas de consumo navideño, como las compras de regalos y los compromisos sociales, chocan con un mercado de transporte saturado. En este contexto, se ha reportado que los servicios pueden llegar a duplicar o incluso triplicar el valor que tradicionalmente pagaba un usuario por el mismo trayecto. Testimonios de ciudadanos reflejan esta frustración; por ejemplo, Cristian González mencionó en Noticias Caracol que el elevado costo dificulta seriamente la capacidad de movilizarse por la ciudad: “Creo que últimamente están bastante costosas. Se le dificulta a uno movilizarse porque las tarifas son bastante altas”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La magnitud del alza queda clara en casos específicos reportados por los usuarios. Luis Tapias relató que un trayecto de regreso de su trabajo, que anteriormente costaba 14,000 pesos, ahora se sitúa entre los 28,000 y 30,000 pesos. “La verdad es que han subido demasiado; la tarifa cuando yo venía del trabajo me cobraba 14.000, ahora está en 28.000 o 30,000 pesos, entonces las tarifas son demasiado”, mencionó el ciudadano.

Por su parte, Kevin Figueredo critica lo que percibe como un aprovechamiento de la economía de las personas, señalando que servicios que costaban 15,000 pesos hace apenas una semana, hoy alcanzan el triple de ese valor. “Están súper costosas las tarifas y la verdad es que he tomado varios ahorita para los regalos y eso, pero la verdad siento que se aprovechan bastante de la economía de las personas porque la semana anterior podría estar en 15,000 y ahora están cobrando hasta el triple por cada servicio”.



Las cifras en trayectos específicos confirman esta tendencia, pues los recorridos menores a 7 kilómetros están costando entre los 25,000 y 30,000 pesos. Los trayectos largos, como, por ejemplo, de La Floresta al Portal Tunal, superan los 50,000 pesos.



En situaciones extremas, durante la hora pico, una tarifa habitual de 20,000 pesos puede dispararse hasta los 70,000 pesos, como lo aseguró la usuaria Karem Mejía: “En una hora pico están en 70,000 pesos y es algo exagerado, pues supongo que se puede pagar el pico y placa y ya. Entonces, yo creo que sí es un tema que se debe regular porque es un extremo y todos los extremos son malos. Entonces, si no se limita y no se regula, pues esto se va a volver más caótico de lo que ya es”.



¿Qué dicen aplicaciones de transporte ante alza de tarifas?

Las plataformas tienen su propia explicación técnica. Empresas como DiDi sostienen que el incremento se debe a un aumento significativo de la demanda y que los precios se calculan mediante criterios objetivos como la distancia, el tiempo de la solicitud, la hora del día y la disponibilidad de vehículos. Estas herramientas digitales buscan, según la empresa, mantener un balance en el mercado.

Publicidad

Finalmente, el problema no es solo el costo del transporte por aplicación, sino también la eficiencia, ya que los tiempos de respuesta de los choferes también han aumentado considerablemente y los ciudadanos están perdiendo varios minutos esperando a que un conductor decida tomar su carrera. Para los ciudadanos que aún deben realizar sus vueltas cotidianas, la recomendación es armarse de paciencia, evitar las horas pico y esperar contar con la suerte de encontrar un servicio que no sea excesivamente costoso.



Oferta y demanda, la respuesta al incremento de tarifas

Para entender este fenómeno, se cree que las aplicaciones de transporte funcionan como una subasta en una plaza de mercado abarrotada: cuando hay miles de personas queriendo comprar el último racimo de uvas al mismo tiempo, el precio sube no por el valor de la fruta, sino por la desesperación de quienes compiten por ella.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MARÍA ALEJANDRA RÍOS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL